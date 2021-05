Le retour de Fable se fera bien sous ForzaTech Le retour de Fable se fera bien sous ForzaTech

L'information avait fuité il y a peu et c'est désormais officiel car clairement affiché dans une nouvelle offre d'emploi postée par Microsoft : le prochain Fable ne tournera pas sous l'Unreal Engine, une première dans la franchise, mais sous le moteur ForzaTech de Playground Games et Turn10, donc celui des séries Forza Motorsport et Forza Horizon.



Pas étonnant quand on sait que c'est le nouveau studio de Playground qui est en charge de ce grand retour pour ce qui sera un action-RPG en monde ouvert, et Microsoft précise pour la forme que le dit moteur est en train d'être agrémenté de tout un tas de nouveaux outils et fonctionnalités, dont le désormais routinier Ray Tracing qui sera exploité pour toutes les séries précitées.