Star Wars : Jedi Fallen Order aussi sur PS5 & SX

En rumeur insistante au point qu'on n'en doutait finalement pas trop, Star Wars Jedi : Fallen Order va bien faire son retour sur PlayStation 5 et Xbox Series en attendant que Respawn se décide à lever le voile sur la suite, ou plus globalement son nouveau projet Star Wars.



Donc cette version « upgrade » arrivera dans le courant de l'été avec tout un tas d'améliorations techniques dont on attendra de voir la couleur, mais déjà la certitude d'une MAJ gratuite pour ceux qui possèdent le jeu et à ce propos, si ce n'est pas encore le cas, apprenez que le titre est en promotion (-70%) aussi bien sur l'édition Standard que Deluxe, et ce jusqu'au 12 mai (PC, PS4, One).