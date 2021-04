Début de présentation de la Saison 3 pour Black Ops : Cold War & Warzone

La communautéetaura de quoi s'occuper ce mercredi avec l'officialisation de la mise en ligne de la Saison 3 et l'event « Hunt for Adler ».Ce que vous y trouverez :- L'event Hunt for Adler (quêtes, skins à débloquer…).- 4 nouveaux opérateurs à commencer par Wraith, lâché dès le début du Battle Pass.- L'opérateur Price sera offert à tous les possesseurs de- Antonov et Knight arriveront eux plus tard durant cette Saison.- Six nouvelles armes pour cette saison, dont trois disponibles au lancement : la PPSh-41 (Rang 15 du Battle Pass, même gratuit), le Swiss K31 et le couteau balistique (d'abord dans Cold War, plus tard dans Warzone). En bonus, un nouveau véhicule.- Les trois autres armes de la Saison seront le CARV.2, l'AMP63 et la batte de baseball.aura aussi droit à quatre nouvelles maps, dont deux disponibles depuis : Yamautau (6V6) et Diesel (2V2, 3V3, 6V6). Les deux autres arriveront plus tard avec Standoff (6V6) et Duga (Multi-Team).- Retour du mode « Cailloux et Bâtons » dès le début de la Saison.- Enfin le mode Zombie aura droit à Duga comme nouvelle zone ainsi que deux nouvelles véhicules et une compétence (Croissance Toxique).On terminera par le fait quedevrait également subir quelques changements dans sa map Verdansk mais toutes les infos sur ce point ne seront lâchées que demain soir.