[Rumeur] Des infos pour le prochain Battlefield [Rumeur] Des infos pour le prochain Battlefield

Insider assez reconnu dès qu'on parle de la franchise phare de DICE, Tom Henderson vient de lâcher de potentielles informations sur le prochain cru de la franchise Battlefield qui, attention, s'appellera… Battlefield. Tout simplement.



Et pour quelques détails :



- Le cadre est similaire à celui de Black Ops 2, se déroulant en 2025 avec tout ce qui va avec coté matos, drones, équipement militaire…

- Pas de mise en avant des forces « Axe et Alliés » même si dans les faits, les USA et la Russie y incarneront les principales superpuissances, chacune pouvant vous recruter au fil de la campagne avec à chaque fois les propres classes et compétences.

- La campagne devrait être jouable en coopération.

- Le multijoueur sera sans surprise le plus ambitieux à ce jour, décrit comme un « Battlefield 3/4 sous stéroïdes ».

- Retour du mode Battle Royale, mais après le lancement.



Battlefield qui officiellement sortira en fin d'année, et dont on attend déjà une date pour la présentation.