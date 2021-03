Biomutant offert aux membres EA Play Pro

Comme souvent aujourd'hui, un tiers souhaite aider par avance la rentabilité d'un titre en le plaçant dans un abonnement partenaire et sachez donc quesera donc offert dès sa sortie, le 25 mai, aux membres EA Play Pro, donc sur PC.Car oui et désolé pour ceux qui ont lu le titre trop rapidement mais l'EA Play Pro est un service toujours exclusif à la plate-forme Origin, plus cher que l'EA Play standard, mais offrant tous les produits EA Day One en plus de quelques bonus comme le sujet de cet article.