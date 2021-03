Finalement, EA revient vers le golf

6 ans après ce que l'on pensait être une ultime tentative, d'ailleurs retiré entre temps des stores pour faire une économie des droits, on ne pensait pas voir Electronic Arts revenir vers la petite balle blanche. Seulement, il y a depuis eu 2K qui aveca réussi à trouver son public, poussant l'éditeur a racheté le studio et signer en urgence un contrat avec Tiger Woods.Et c'est donc dans ce contexte que EA, s'apercevant qu'il reste quelques billets à se faire, nous annonce le simplement nommé, avec la promesse d'une première présentation dans quelques semaines et davantage pour obtenir une date de sortieBien sûr, on est assuré de par le communiqué que nous aurons notre dose de licences coté représentants de la discipline et parcours, et bien entendu que sera mis en avant les bienfaits des consoles de nouvelle génération. Encore heureux.