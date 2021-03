Charts UK : Hades fait son petit coucou Charts UK : Hades fait son petit coucou

L'acclamé Hades, disponible sur Switch et PC depuis quelques mois, fait son arrivée dans les charts et à une plutôt bonne place pour fêter sa version boîte sur la console de Nintendo. Pas non plus difficile de se faire remarquer puisqu'il s'agit de l'unique sortie de la semaine mais vu la qualité du jeu, on félicite quand même.



A part cela, rien ne change et l'upgrade Next Gen de Marvel's Avengers (accompagné d'une version boîte sur PS5, celle sur Xbox étant la même sur les deux supports) n'a pas changé grand-chose à la situation du jeu : malgré un boost de 83 %, le titre se contente de la 30e place.



1. Animal Crossing : New Horizons (+2)

2. Super Mario 3D World (=)

3. Marvel's Spider-man : Miles Morales (-2)

4. Mario Kart 8 Deluxe (=)

5. Grand Theft Auto V (+2)

6. COD Black Ops – Cold War (=)

7. Hades (NEW)

8. Minecraft Switch (-3)

9. Super Mario 3D All-Stars (=)

10. Minecraft Dungeons (+6)