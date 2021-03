Sony et Tencent lâchent un billet d'investissement dans le Cloud Gaming d'Ubitus Sony et Tencent lâchent un billet d'investissement dans le Cloud Gaming d'Ubitus

Lorsque l'on parle Cloud Gaming, on a tendance à penser aux pionniers actuels comme Microsoft via Azure, ou encore Google et Amazon, mais c'est dans l'ombre que la société Ubitus a fait son trou depuis des années avec sa propre technologie et déjà de nombreux partenaires.



Car il y a déjà 5 ans, Final Fantasy XIII via le Chromecast (et donc bien avant Stadia), c'était eux, tout comme Assassin's Creed Odyssey sur Switch (uniquement au Japon) et plus récemment sur la même console, et aussi chez nous, le coup de Control Ultimate Edition et Hitman III.



Et l'entreprise commence à sérieusement intéresser les investisseurs fortunés puisque Bloomberg rapporte que Sony, Tencent et Square Enix ont tous les trois placés des billes dans le réservoir (plus ou moins 45 millions de dollars chacun selon les différentes sources), ce qui va permettre à la société taïwanaise d'accélérer sa croissance et de faire de nouveaux partenariats. A ce propos, son PDG indique prévoir d'autres sorties « Cloud » sur Switch, sans évidemment lâcher le moindre indice.