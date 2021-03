Dying Light 2 prépare son retour (enfin !) Dying Light 2 prépare son retour (enfin !)

Eh bah il était temps. Après presque deux ans de retard et un chantier ultra bordélique qui a vu fuir certains des responsables du chantier, sans oublier le coup de pied au derche de Chris Avellone (accusé de harcèlement sexuels), Dying Light 2 va ENFIN revenir dans l'actualité, et dans pas longtemps d'ailleurs puisque Techland nous donne rendez-vous pour le 17 mars.



Un Collector avait justement fuité il y a quelques semaines (voir ci-dessous), ce qui laisse entendre la possibilité d'une date de sortie, sans encore pouvoir déterminer si la PlayStation 5 et les Xbox Series seront servies. L'inverse serait, il est vrai, très étonnant.