Mistwalker donne enfin des nouvelles de son RPG Fantasian, avec vidéos et infos

Deux ans nous séparent déjà de l'annonce deà l'attention exclusive du service Apple Arcade (pas encore de date précise) et en voici enfin des nouvelles avec une bande-annonce faite de cinématiques (la version finale aura un doublage) et une deuxième vidéo pour nous montrer la technique de dioramas utilisée pour concevoir les jolis décors. Une technologie qui a réclamé l'attention de plusieurs artistes dont beaucoup en soutien puisque Mistwalker n'a qu'une vingtaine de développeurs.Nobuo Uematsu s'occupera des compositions, tandis que Hironobu Sakaguchi se chargera de développer cet univers qui ne sent pas non plus la grande originalité avec un héros amnésique qui va se réveiller dans un monde qu'il ne connaît aucunement (ce qui est peut-être normal pour un amnésique) et qui va donc faire route pour retrouver ses souvenirs et accessoirement comprendre le mal qui est en train de ronger ces terres.D'ailleurs lorsqu'on y regarde de plus près, il y a comme dudans cette narration où l'on parle de notes qui s'étofferont au fil du temps pour constituer de « petits romans » à lire avec une musique et des « effets sonores uniques ».Et quoi qu'il arrive, le jeu aura sa petite originalité bien à lui puisque le système proposera d'éviter les affrontements… en les stockant dans une réserve de dimension parallèle afin de vous laisser explorer tranquillement si vous le souhaite, pour ensuite organiser votre propre session de farm bien assis aux chiottes. Plutôt bien trouvé.