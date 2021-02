Charts Japon : sans surprise, Super Mario 3D World a droit à son effet Switch

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 8 au 14 février 2021, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Et donc sans surprise comme on le dit dans le titre, la version Switch dedégomme sans problème l'original et ses quelques 100.000 unités au lancement, sans même compter la part du dématérialisé bien plus importante aujourd'hui, et il s'agit d'ailleurs d'un des 5 meilleurs lancements de Mario 3D au Japon, volant la vedette au récent(210.000).En revanche, là ça surprend, mais Bandai Namco a clairement réussi son petit coup avecqui s'offre un lancement physique presque trois fois supérieur au premier épisode.Coté hardware, la Switch repasse tranquillement au dessus des 100.000 et passe déjà son premier million de l'année (encore plus rapidement qu'en 2020 alors qu'elle était en performance record), pendant que la PS5 se permet une nouvelle petite remontée en attendant les jours heureux.