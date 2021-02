Wonder Boy : Asha in Monster World a quasiment bouclé son développement Wonder Boy : Asha in Monster World a quasiment bouclé son développement

Wonder Boy : Asha in Monster World ne devrait logiquement pas se prendre un report d'ici son lancement signé pour le 22 avril (PS4 & Switch), le réalisateur Ryûichi Nishizawa nous expliquant que le chantier est quasiment terminé, et même que c'est déjà le cas sur Switch, tandis qu'il reste quelques derniers détails à peaufiner coté PS4 et PC (Steam).



S'étant légèrement amélioré graphiquement depuis sa première présentation sans atteindre la prestance de la magnifique 2D de Monster Boy and the Cursed Kingdom et Wonder Boy : The Dragon's Trap, ce remake de Monster World IV offrira en passant plusieurs modes de difficulté où la qualité de l'équipement pourra différer, tout en offrant en mode facile la possibilité de looter automatiquement les pièces lâchées par les ennemis.



Rappelons en outre que Monster World IV (l'original) sera offert sur les deux consoles, directement intégré dans la cartouche Switch, et sur un code de téléchargement coté PS4.