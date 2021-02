Le 3e projet de Playtonic ''bientôt'' dévoilé

Un peu plus d'un an après la sortie de, le studio Playtonic semble prêt à enfin dévoiler la suite du programme : c'est via un tweet que l'on nous assure que quelque chose est en préparation, demandant encore un chouïa de patience vu que la révélation est pour « BIENTÔT ». C'est vague, mais peut-être qu'il y a coïncidence avec l'annonce il y a quelques heures du Showcase EGS jeudi, qui sait…En attendant, on rappelle queest disponible partout, d'ailleurs actuellement sur le Game Pass, et que c'est plutôt sympa.