FFXIV : présentation de la prochaine extension et le point sur la version PS5 (dont une bêta ouverte)

Square Enix a remis en avant sonafin d'en dresser les principaux points de la feuille de route 2021, incluant l'arrivée de la version PlayStation 5 pour cette toute fin d'année (avec upgrade gratuite).Les intéressés pourront s'y essayer dès le 13 avril prochain avec une bêta ouverte à tous sous réserve d'être abonné PS Plus, en ajoutant que cette version bénéficiera d'options privilégiant soit l'affichage (4K) soit une meilleure fluidité, avec dans tous les cas une interface remaniée et des temps de chargement beaucoup plus courts. Enfin, l'éditeur tient à indiquer que l'opération « Essai Gratuit » sera également valable sur la dernière de Sony une fois le jeu sorti, vous laissant donc parcourir le jeu de base (« A Realm Reborn » donc) et son extensiongratuitement. Il faudra ensuite payer pour aller plus loin et surtout découvrir les deux autres extensions… mais aussi la quatrième !Car oui, le Live a bien entendu été l'occasion d'officialiserqui, malgré son nom et la promesse d'un final pour l'histoire de Hydaelyn et Zodiark, ne sera pas l'ultime extension de ce MMORPG à succès, Naoki Yoshida se déclarant bien chaud pour continuer encore un bon moment, allant jusqu'à dire qu'il arrêtera quand le boss de Square Enix l'aura décidé.En résumé :- Pouvoir monter jusqu'au Level 90 (auparavant 80)- Nouvelles zones dont deux villes- Plusieurs raids Alliance- Nouveau Raid spécial Pandaemonium- Un nouveau mode PVP- Nouveaux donjons- Retour de l'Anima- Une mise à jour du Gold Saucer- Une île spéciale pour se lancer dans l'élevage et l'agriculture- Et bien d'autres choses, dont de l'équipement neufEn dernier lieu et comme le veut la coutume, cette nouvelle extension sera accompagnée de deux nouveaux jobs, dont le Soigneur et un autre qui sera dévoilé courant mai lors du Fan Festival.Mais avant tout cela et finalement le même jour que la bêta PlayStation 5, ceux qui sont déjà sur l'aventure s'offriront la mise à jour 5.5 qui sera découpée en deux parties (la deuxième pour fin mai) avec au programme :- Un nouveau donjon (Paglth'an)- La partie finale du raid YoRHa : Dark Apocalypse- La fin du scénario « Complainte de Werlyt »- Tout un tas de petites choses décrites dans les visuels ci-dessous