Demon Slayer sortira aussi sur PC, PS5 & Xbox

La PlayStation 4 commençant à faire tranquillement ses valises, même au Japon, l'éditeur Aniplex ne se sentait pas l'envie de lui offrir une exclusivité tardive et c'est donc sans surprise que nous apprenons que l'adaptation de Demon Slayer sortira également sur PlayStation 5, mais aussi sur PC et Xbox One. A noter que l'information venant de Famitsu, on peut imaginer que l'équivalent occidental viendra ajouter les Xbox Series à l'équation.



Ce n'est pas tout car en attendant de nouveaux visuels et pourquoi pas une présentation de gameplay, le magazine révèle au moins deux modes de jeu pour ce titre dont on ne sait encore pas grand-chose : Story Mode et Tag Battle Mode. Routine donc.