Tencent investit 30 millions d'euros chez Dontnod

Dontnod Entertainment compte bien garder sa relative indépendance (disons dans le sens « ne pas se faire racheter par un des voraces du moment ») et vient de trouver un nouveau mécène avec Tencent qui a investi 30 millions d'euros dans le studio français, permettant au géant chinois de pouvoir placer un représentant au conseil d'administration. Une opération qui en passant a fait bondir d'environ 16 % la valeur boursière du développeur.



Dontnod entend bien avec cela financer de nouvelles licences en auto-édition sur les différents supports, tout en continuant quelques partenariats quand l'occasion se présente via sa branche principale et la récente filiale ouverte à Montréal. On sait notamment que quatre projets sont en cours, dont un en accord avec Focus Home et dont nous n'avons toujours rien de plus que l'artwork ci-dessous.