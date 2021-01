Terminator Resistance en retard sur PS5 Terminator Resistance en retard sur PS5

Vous vous souveniez qu'une version PlayStation 5 de Terminator : Resistance était censée sortir le 26 mars ? Hé bien dans un cas comme dans l'autre, apprenez que ce retour inattendu ne se fera pas à la date indiquée mais pour le 30 avril.



Reef Entertainment n'a même pas pris la peine d'expliquer les raisons du report mais on se doute que ça oscillera officiellement entre les problèmes de pandémie, et officieusement parce que de moins en moins de tiers sont pressés de sortir des jeux sur des consoles indisponibles en magasin.



Rappel des arguments de cette édition :



- De la 4K et du 60FPS

- Des améliorations visuelles

- Un équilibrage de la difficulté

- Des temps de chargement beaucoup plus rapides

- Une exploitation de la DualSense

- Toutes les MAJ sorties sur Steam incluant le mode Infiltrator



N'oubliez pas qu'une extension (payante) doit encore sortir l'été prochain, uniquement sur PC et PS5.