Bioware dévoile ce qu'aurait dû être la suite spirituelle de Jade Empire (annulée en 2008) Bioware dévoile ce qu'aurait dû être la suite spirituelle de Jade Empire (annulée en 2008)

Cela avait été sous-entendu à une époque lointaine avant d'être officiellement confirmé par Bioware eux-mêmes via la publication d'un livre (aux USA) nommé « Bioware : Stories and Secrets from 25 Years of Game Development » : oui, un Jade Empire 2 a bien un jour était en développement. Techniquement du moins.



Car on apprend que cette suite s'est peu à peu transformée en « suite spirituelle », c'est à dire un projet reposant sur des mécaniques proches en terme de cheminement et de système de jeu, mais dans un univers totalement différents comme vous pouvez le découvrir ci-dessous avec une belle poignée de concept-arts inédits publiés sur Instagram.



De nom de code « Revolver », le titre a vu son chantier lancé en 2005 (PC, PS3, 360) avant d'être tristement annulé en 2008, sans savoir si l'équipe était insatisfaite du résultat, mais surtout parce qu'il n'y avait pas les effectifs nécessaires pour gérer ce projet aux cotés de Dragon Age : Origins et Mass Effect 2.



Et inutile aujourd'hui d'espérer un retour, Bioware étant occupé sur les deux mêmes licences (Dragon Age 4 et la résurrection de Mass Effect), sans oublier les rumeurs d'un reboot de Anthem, si du moins les rumeurs étaient dans le vrai.