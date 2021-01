Gabe Newell confirme que Valve a de nouveaux projets (softwares) en chantier Gabe Newell confirme que Valve a de nouveaux projets (softwares) en chantier

Cela fait bientôt un an que Half-Life : Alyx est sorti sur PC et déjà, l'impatience regagne les fans de Valve et c'est lors d'une interview avec le site NZ 1News que Gabe Newell a au moins eu l'honneur affirmé que oui, plusieurs projets étaient actuellement en cours dans les studios, avouant d'ailleurs que refaire des jeux solo (Alyx donc) a créé un nouvel « élan » au sein de l'entreprise.



Bien. Par contre ne cherchez pas à en savoir davantage que Gabe, il fait l'autruche dès qu'on prononce les mots Half-Life 3 ou Portal, il dit ne pas savoir ce qu'est Citadel (nom de code d'un projet qui a fuité) et il ne tient tout simplement pas à balancer des réponses qui vont irrémédiablement amener à d'autres questions. Ce qui n'est pas faux certes.



En passant, l'homme a apporté une certaine sympathie pour CD Projekt Red et son Cyberpunk 2077, comprenant la gronde et les demandes de remboursement, mais notant que le travail d'optimisation a dû dépasser les ambitions mêmes du studio, et que tout cela servira de leçon et amènera simplement les équipes à se dépasser pour retrouver la confiance de leur communauté.