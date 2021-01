Two Point Hospital de retour en JUMBO Edition Two Point Hospital de retour en JUMBO Edition

SEGA nous annonce l'arrivée d'une « Jumbo Edition » pour sa réussite Two Point Hospital, d'ores et déjà prévue pour le 5 mars sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, pour 39,99€ et incluant les choses suivantes :



- Le jeu de base qui comprenait déjà deux extensions sur consoles

- 4 extensions, chacune offrant de nouvelles zones (3 à chaque fois), musiques, éléments, styles de maladies, feature de gameplay, personnels hospitaliers…

- Deux packs d'items bonus



A noter que :



- Les deux packs d'items seront offerts aux possesseurs de la version d'origine.

- Cette nouvelle édition sera accompagnée d'une MAJ de correctifs.



Enfin, là encore pour ceux qui possèdent le jeu de base sur consoles, il sera possible d'upgrader vers la « Jumbo Edition » voir d'acheter les extensions à l'unité, sans qu'aucun prix ne soit spécifié pour le moment.