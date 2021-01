Au fait, Battleborn meurt dans 2 semaines

L'annonce nous renvoie à décembre 2019 et elle sera comme prévue effective à la fin du mois : Take-Two a lâché un communiqué pour rappeler quefermera définitivement ses derniers serveurs ce 31 janvier 2021, rendant le jeu totalement injouable puisque outre son multi, la petite campagne solo imposait une connexion obligatoire. Une façon de dire que même à 2€, évitez d'acheter le jeu quoi.Produit de Gearbox, ce Battle Arena n'aura jamais réussi à trouver son public, pas même après son passage en free to play, la majorité des fans du genre s'étant tournés vers un certain