UK : le bilan 2020, dont le top 10 software UK : le bilan 2020, dont le top 10 software

L'heure est au bilan UK pour l'année 2020 avec un rapport dressé par l'organisme ERA, forcément plus intéressant que les données hebdomadaires puisque nous seulement nous avons des chiffres concrets, mais ces derniers inclus en plus le dématérialisé… hors Nintendo du moins, ce qui biaise un peu le classement tant on sait que les ventes d'un certain Animal Crossing furent pour le moins explosives sur l'eShop (période de confinement oblige).



Avant cela, déclarons dans les grandes lignes que la pandémie a comme prévu bien servi au marché avec 4,2 milliards de livres sterling (+14,5%), soit quasiment à lui seul la moitié du CA du divertissement (9 milliards) en incluant la musique et tout ce qui tient de la vidéo (ciné/séries/VOD).



Notez enfin que l'absence de Cyberpunk 2077 peut tout simplement s'expliquer par le fait que seules les chiffres des versions consoles (publiée par Bandai Namco) sont enregistrées par l'ERA, alors que le titre semble avoir fait le plus gros de son démarrage sur PC (où il est auto-publié par CDPR).



1. FIFA 21 : 2.182.694

2. COD Black Ops : Cold War : 1.420.353

3. Grand Theft Auto V : 1.127.222

4. FIFA 20 : 903.810

5. Call of Duty : Modern Warfare : 897.350

6. Animal Crossing : New Horizons : 810.462 (*)

7. Assassin's Creed Valhalla : 665.815

8. The Last of Us : Part II : 539.247

9. NBA 2K20 : 481.507

10. Rainbow Six Siege : 436.957



(*) Pas de données dématérialisées pour les jeux Nintendo.





Coté hardware, en deux mots :



- Le lancement de la PS5/SX (ventes combinées) est meilleur que celui de la PS4/One en 2013.

- La Switch s'est à peu près vendue en 2020 à autant d'exemplaires que tous les autres supports réunis (PS5, SX, PS4, One).