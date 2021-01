Du FPS-RPG pour le prochain InXile Du FPS-RPG pour le prochain InXile

Pendant que inXile Entertainment terminait le chantier Wasteland 3 (via un financement participatif de base), le studio aujourd'hui entre les mains de Microsoft préparait tranquillement en annexe son avenir avec désormais bien plus de budget, forcément, et les premières lignes semblent se dessiner via quelques offres d'emploi.



Alors on parle d'un RPG, ce qui ne surprendra pas face au CV de la boîte mais on tend visiblement vers du « tir à la première personne » avec en mention « des armes puissantes » et « des capacités de combat uniques ».



Bref, du RPG en vue FPS, ce qui est loin d'être une première même si l'on pourra dire ironiquement que ça risque de s'auto-concurrencer sérieusement chez Xbox Studios entre ce nouveau projet, la possibilité d'un The Outer Worlds 2 chez Obsidian, sans oublier évidemment l'avenir de Fallout chez Bethesda.



Notons d'ailleurs que InXile est réparti en deux studios (Californie et Nouvelle-Orléans) mais que les offres chez l'un comme l'autre semblent aller dans le même sens, laissant entendre un projet commun entre les deux filiales, ou du moins en partie : le PDG a déjà promis plusieurs nouveaux chantiers.