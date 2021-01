Granblue Fantasy ReLink : silence radio niveau communication jusqu'en fin d'année Granblue Fantasy ReLink : silence radio niveau communication jusqu'en fin d'année

Nous savons depuis quelques semaines que Granblue Fantasy Relink continuera de prendre son temps avec un lancement désormais prévu pour un vague 2022, cette fois également sur PlayStation 5 en plus d'une version PS4, si elle n'est pas annulée d'ici-là, ce qui ne serait pas une première dans l'industrie.



Mais alors que le jeu est terminé dans ses grandes lignes et réclamera de longs mois pour le peaufinent afin d'offrir un résultat digne, Cygames ne semble pas pressé de passer la seconde coté communication, déclarant tout simplement et clairement que nous n'aurons quasiment aucune nouvelle du jeu tout au long de l'année, sauf à la toute fin, donc probablement pour le « Granblue Fantasy Festival » de décembre 2021.



Granblue Fantasy Versus continuera donc de s'accaparer les projecteurs dans le cadre de sa Saison 2, avec le trailer du quatrième personnage (Anre) ce 22 janvier, et le dernier représentant courant mars.