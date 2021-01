Game Pass : Microsoft n'a pas oublié les autres Final Fantasy promis pour le service

Fin 2019, Microsoft promettait l'arrivée de la majorité des titres estampillésdans le Xbox Game Pass et si l'on en a bien eu plusieurs en 2020, beaucoup manquent encore à l'appel, au point de pousser les représentants de Microsoft à rassurer quant au fait que rien n'a été annulé et que les sorties vont tout simplement se poursuivre en 2021, ce qui devrait donc inclure :Petit détail et non des moindres, le communiqué précise plus exactement 2021 « et au-delà », ce qui peut aussi bien signifier que les 6 titres en question n'arriveront pas forcément tous cette année, ou tout simplement qu'il y a d'autres projets en vue : on sait notamment que l'accord d'exclusivité avecprendra fin dans 3 mois.