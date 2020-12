2 nouveaux projets pour Yoko Taro et Yosuke Saito 2 nouveaux projets pour Yoko Taro et Yosuke Saito

Alors que NieR Re[in]carnation est attendu pour février au Japon (sur mobile) et que la refonte de NieR Replicant arrivera elle en avril (PC, PS4, One), le duo Yoko Taro et Yosuke Saito ont déclaré travailler ensemble sur deux nouveaux projets, sans forcément qu'il y ait de rapport avec la franchise précitée.



On sait au moins que le premier est une idée de Yoko Taro, l'ayant proposé il y a un an à Saito qui a fermement refusé, estimant ne pas vouloir faire un « tel jeu ». Mais Taro s'est montré suffisamment convaincant, surtout après une sorte de briefing d'une heure et le développement a été lancé, même si Saito continue de dire (étrangement) que s'il pouvait, il quitterait le projet. Bien mystérieux tout ça…



Le deuxième projet est en revanche un accord commun, et il devrait être le premier des deux à sortir.



