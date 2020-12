Bourse : la valeur des actions Sony et Nintendo retrouvent les plus hauts sommets

Il va être bientôt temps de tirer le bilan de 2020, année qui restera dans l'histoire et pas dans le bon sens du terme, hormis pour le secteur JV qui comme certains autres a pu largement profiter de la pandémie et de la soif pour le peuple de se rabattre sur le virtuel pour oublier un peu le monde réel.Et GamesIndustry nous fait un petit rapport coté bourse où Nintendo affiche aujourd'hui une valeur équivalent à 648$ par action, valeur que n'avait pas atteint la firme depuis décembre 2007 avec la première année de la Wii (et le rouleau-compresseur DS).Sony brille également avec une valeur de 95,67$ (*), soit son plus haut score depuis… 2001, époque où les stocks de PlayStation 2 étaient devenus suffisant pour permettre à la console d'envahir le marché pour laisser la concurrence loin dans le rétro.