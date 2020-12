Halo Infinite donne enfin quelques nouvelles et se prépare maintenant pour fin 2021 Halo Infinite donne enfin quelques nouvelles et se prépare maintenant pour fin 2021

Comme prévu, l'année (pourrie) ne s'est pas terminée sans quelques nouvelles de Halo Infinite dont le principal se résume simplement : la sortie est désormais prévue pour fin 2021, soit un an après les prévisions initiales.



Une information délivrée par Joseph Staten, ancienne star de Bungie qui a finalement rejoint les troupes de 343 Industries cet été pour s'occuper de la campagne principale, quasiment pile au moment où le titre subissait la tempête qui a suivi la fameuse première présentation. L'homme qui d'ailleurs nous confirme que quoi qu'il arrive, le jeu est terminé « dans le fond » : le mec s'est amusé à terminer deux fois la campagne durant l'été, laissant bien comprendre que l'essentiel va désormais tenir du rendu graphique (et de la correction de bugs).



Ani Shastry nous explique de son coté que parmi les progrès déjà réalisés depuis le build montré en juillet, nous avons déjà :



- La qualité d'éclairage et ombre

- L'occlusion ambiance

- L'éclairage volumétrique

- La qualité du ciel et de l'atmosphère globale

- Meilleure optimisation pour atténuer les problèmes de clipping



On pourrait ajouter à cela que le Ray Tracing devrait cette fois être disponible au lancement (et non dans une MAJ post-launch) ainsi que de meilleures animations faciales puisque l'on apprend que le build de juillet en était dépourvu : le travail avait été effectué en amont mais la version montrée n'avait que des personnages en position « neutre », d'où « la légende de Craig » comme s'en amuse l'équipe.



En bonus, voici quelques renders du multi qui on rappelle sera livré normalement en même temps que la campagne mais dans un launcher à part : format F2P avec contenu saisonnier comme le veut désormais l'époque.