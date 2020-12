Game Awards : 5 World Premiere pour le pré-show Game Awards : 5 World Premiere pour le pré-show

C'est la semaine des Game Awards, show qui se déroulera dans la nuit du 10 au 11 décembre, à 1h du matin heure française, et cette année encore, un pré-show sera au programme pour commencer à faire monter un peu la sauce pendant une trentaine de minutes, donc dès 00h30.



Outre une habituelle « performance musicale », Geoff Keighley promet 5 « World Premieres » durant cette introduction, sans livrer d'indices pour le moment mais pour rappel, l'année dernière, le pré-show en question qui ne durait que 20 minutes nous a permis de repartir avec l'annonce de ManEater, un « faux » trailer de No More Heroes III, du suivi de Marvel Ultimate Alliance 3 et une petite BA pour Final Fantasy VII Remake. Donc pas non plus trop mal pour une entrée en matière.