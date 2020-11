Pour sa sortie, Assassin's Creed Valhalla a attiré deux fois plus de monde que Odyssey Pour sa sortie, Assassin's Creed Valhalla a attiré deux fois plus de monde que Odyssey

Pas de données chiffrées non plus pour Ubisoft mais tout de même une annonce qui veut dire des choses : en 24h, le nombre de joueurs actifs sur Assassin's Creed Valhalla a tout simplement doublé par rapport à celui d'Assassin's Creed Odyssey il y a deux ans, ce qui devrait normalement dire que les ventes sont supérieures.



Cela ne serait de toute façon pas étonnant car non content de bénéficier d'un parc d'appel plus important sur PS4/One, ce nouveau chapitre a surtout profité du lancement de la nouvelle console de Microsoft : la version Xbox est en rupture de stock sur de nombreux sites (sauf si vous voulez au moins la version GOLD).



Une bonne nouvelle pour Ubisoft après une période compliquée, et qui espère de nouveau marquer le coup le mois prochain avec son Immortals : Fenyx Rising.