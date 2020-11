Charts UK : le genre automobile préfère désormais attendre les nouvelles consoles Charts UK : le genre automobile préfère désormais attendre les nouvelles consoles

C'était l'ultime semaine exclusivement consacré à la old-gen et les deux principales sorties payent le fait que le public UK est maintenant prêt à passer à la nouvelle génération, ou en tout cas pour les jeux de caisses : Need for Speed : Hot Pursuit Remastered se contente de la 35e place, et pire encore pour DiRT 5 (38e), même si ce dernier a une chance de refaire son trou pour le lancement de la Xbox Series, puis la PlayStation 5.



Certains diront que le reconfinement (actif depuis la semaine dernière au Royaume-Uni) a peut être eu un impact sur le physique mais osera t-on indiqué que cela n'a aucunement empêché Nintendo de vendre des tonnes de jeux en boîtes : la majorité des gros titres Switch sont en hausse, de 20 à 60 % selon les cas.



1. FIFA 21 (=)

2. Animal Crossing : New Horizons (+1)

3. Mario Kart 8 Deluxe (+1)

4. Watch Dogs Legion (-2)

5. Minecraft Switch (=)

6. Super Mario 3D All-Stars (=)

7. Ring Fit Adventure (+1)

8. Minecraft Dungeons (+3)

9. Grand Theft Auto V (+2)

10. L.O.L. Surprise Remix (NEW)