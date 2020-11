Sea of Thieves aura le 4K-60FPS sur SX Sea of Thieves aura le 4K-60FPS sur SX

Microsoft communique tranquillement sur les upgrades Next Gen de ses jeux first-party et c'est au tour de Sea of Thieves de recevoir les projecteurs avec la promesse dès le 10 novembre d'un combo 4K/60FPS sur Xbox Series X, et 1080p sur Series S (toujours 60FPS), avec dans les deux cas une large optimisation des temps de chargement comme le veut désormais la routine.



Sea of Thieves qui est loin d'avoir terminé sa carrière (encore récemment un event Halloween) et qui reste bien évidemment présent dans le Game Pass, aussi bien PC que Xbox.