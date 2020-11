Tout comme le film de James Cameron, le nouveau jeu Avatar est reporté en 2022 (minimum) Tout comme le film de James Cameron, le nouveau jeu Avatar est reporté en 2022 (minimum)

On ne sait pas où en est la nouvelle adaptation d'Avatar par Ubisoft (et signé Massive Entertainment) mais les développeurs n'ont pas besoin de se presser vu que le jeu est censé correspondre plus ou moins au lancement du nouveau film de James Cameron… qui enchaîne les reports depuis des années.



De fait, alors que Avatar 2 devait sortir cette année (le 18 décembre on rappelle) puis fin 2021 et finalement pour décembre 2022, l'éditeur se permet donc de préciser qu'il en est de même pour le jeu qui n'arrivera donc pas avant l'année fiscale 2023 (donc quelque part entre avril 2022 et mars 2023).