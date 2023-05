Bullet Witch prend la grosse tête

Comme chaque semaine depuis maintenant un bon mois,dévoile des images de, son premier jeu d'action aventure en préparation sur Xbox 360. Comme nous pouvons le remarquer, les créatures ne manqueront pas dans ce titre qui nous placera face à face avec des bestioles plus terrifiantes les unes que les autres. Dans la peau d'une charmante sorcière maîtrisant aussi bien les armes que la magie, il nous faudra réduire à néant ces parasites indésirables. La sortie deest prévue au Japon pour le 27 juillet prochain.

posted the 07/11/2006 at 03:53 PM by Gamekyo