Tests

25 ans que la franchisesquatte le média, et autant d’années qu’elle reste dans l’ombre des plus massifs commeet surtout. Une saga qui a néanmoins un drôle de passif, très proche de Sony à ses débuts (notez que le troisième est toujours une exclu PS2), avant que Nintendo ne signe un contrat pour se l’accaparer le temps de deux épisodes supplémentaires, toujours avec un succès assez confidentiel. Et voilà quasiment 10 ans que les fans attendent un sixième chapitre qui ne veut pas naître, ets’est contenté de faire perdurer les choses avec quelques rapides remasters avant que la lumière ne vint à l’esprit des dirigeants. « Y a les deux concurrents qui se font un pognon de fou avec des remakes ! Pourquoi pas nous ? » Et voici donc le remake dequi d’ailleurs pour l’occasion se débarrasse de son nom européen pour être en adéquation avec les USA et le Japon :L’intention de proposer une refonte du meilleur épisode est louable, encore fallait-il aussi proposer un budget.est indéniablement, et heureusement, plus beau qu’il y a une vingtaine d’années, mais aucunement marquant visuellement. On le voit le nouveau travail sur la modélisation et les différentes textures, mais c’est sans éclat à quelques effets près (surtout dans les intérieurs), et il n’y a aucune justification à cela si ce n’est le moteur d’une autre ère vu que, si ce remake se permet de nous laisser naviguer d’un endroit à l’autre sans transition et donc sans temps de chargement (par contre, lors d’un retour au checkpoint suite à un trépas, on se demande si notre SSD n’est pas mort), on ne peut pas dire que l’optimisation sur l’affichage ait besoin d’être poussé avec une héroïne qui court aussi vite que lorsque je boîte. Et tout ça en 30FPS avec des chutes dans certaines séquences. Même sur PS5 Pro. On ne va pas comparer les ambitions de l’un à l’autre, mais ça fait quelque chose quand on démarre le jeu juste après avoir boucléLa structure du jeu est sensiblement la même malgré divers changements dans la progression, quelques ajouts plus ou moins utiles comme le fait de pouvoir tenir la main de votre sœurette (ça fait regen votre vie, et c’est loin d’être du luxe), l’ajout de « poupées jumelles » à découvrir pour débloquer des accessoires (mais on ne peut en porter qu’un) ou des trucs pour le mode photo (on s’en fout), et un chouïa de modernité par l’affichage de la carte et des indicateurs assez clairs sur la marche à suivre. En gros, difficile d’être perdu cette fois ou alors jamais très longtemps, ce qui ne bride aucunement une durée de vie assez surprenante pour le genre avec facilement plus de 15h au compteur (en fouinant bien et en faisant quelques annexes) et la présence d’un NG+ à faire en difficulté maximum pour débloquer une toute nouvelle fin pour ceux qui en auront le courage.Et pourtant si le jeu démarre assez bien, il va vite devenir d’une lourdeur peu commune. Le problème de, c’est que la formule n’a jamais su pleinement se renouveler depuis ses débuts et bien entendu entendu qu’on ne va pas réclamer du close-combat ou une héroïne en jupette qui grimpe sur des immeubles en moto, mais c’est globalement toujours la même chose d’un épisode à l’autre, et il faut s’accrocher pour avoir encore peur aujourd’hui malgré un excellent sound-design. L’ajout de filtres n’apporte d’ailleurs aucune plus-value en combat (dans l’exploration ok). Les développeurs n’ont néanmoins pas voulu en rester là en intégrant des séquences de courses-poursuites face à un Némésis invincible (on se cache dans un placard façon chambre proposée par des moldus à Harry Potter et on attend, super) mais la grande nouveauté est ailleurs, celle d’une espèce de mode Furie chez les esprits, peu présent au départ puis de plus constant.Et c’est une sacré idée de merde. La franchisen’a jamais proposé de combats palpitants, en même temps ça n’a jamais été voulu pour (commed’une certaine façon). C’est lent, moins quand on utilise de meilleures pellicules mais évidemment en nombre limité, et la difficulté du jeu vient de notre constante faiblesse d’un bout à l’autre du jeu tant même les ups de notre appareil photo ne bouleverse jamais la donne. On aurait néanmoins pu laisser les choses comme tel pour obtenir un survival qui se tient au moins niveau équilibre, sauf que ce mode Furie vient tout foutre en l’air. Sans raison aucune, les esprits s’amusent maintenant (une fois une partie de leur « HP » envolés) à passer au rouge pour obtenir plus de force, plus de défense… tout en faisant remonter leur foutue jauge de vie qu’on prend déjà un temps fou à vider en devant gérer les mêmes pattern en boucle. Juste les boss, on aurait pointé la lourdeur mais ce truc peut arriver contre n’importe quel random, parfois plusieurs en même temps. Je vais jouer la transparence en disant être passé à un moment en mode Facile/Histoire non pas à cause de la difficulté (qui reste gérable bien que relevée) mais dans l’espoir d’être plus fort pour vider plus rapidement ces jauges de l’enfer et gagner en rythme. Bah ce ne fut pas le cas.