À l’occasion du Nintendo Direct Partner, Falcom annonce un nouveau jeu de la série Xanadu intitulé Kyoto Xanadu. Il sortira cet été sur Switch et Switch 2, et met en avant Rei qui se retrouve dans le Labyrinthe : Xanadu, afin de le conquérir, le titre Action RPG mélangera plateforme 2D à défilement horizontal et 3D pour les combats contre les boss.
Si oui, c'est la déception après que t'ai parlé d'une nouvelle licence
Le Patch FR est disponible sur leur serveur discord :
https://discord.com/invite/crxtraductions
Effectivement je me basais sur un un vieille article de Gematsu, ou de souvenir je pensais que le président de Falcom avait dit que même si le nouveau jeux partage le mot Xanadu se serait un titre complément nouveau.
J'ai réussi a retrouver l'article que j'ai relu, bah j'ai une mauvaise mémoire et en faite il parlait des systems du jeux qui serait revu de zero (d'où les passages en 2D).
Donc oui y aura surement des liens entre les deux opus même si je pense que se sera moindre que se qu'on avec avec la licences Eiyuu Densetsu ou c'est des suites direct a chaque fois.
adamjensen Ha cool merci
c'est fou tous les projets qu'ils ont
Du coup, on ne connaît pas l’éditeur pour le moment.
Et tout dépendra de qui le sortira en Europe.
Pour moi, c'est la conclusion qui s'impose, je n'ai jamais vu une fiche eShop avec le nom "Nihon Falcom", d'habitude c'est toujours NIS America ou autres (ArkSys, GungHo...).
Là il faut juste attendre. Ils parlent de sortie mondiale cet été, mais on ne sait rien de plus.