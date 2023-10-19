profile
Falcom dévoile Kyoto Xanadu
JV


À l’occasion du Nintendo Direct Partner, Falcom annonce un nouveau jeu de la série Xanadu intitulé Kyoto Xanadu. Il sortira cet été sur Switch et Switch 2, et met en avant Rei qui se retrouve dans le Labyrinthe : Xanadu, afin de le conquérir, le titre Action RPG mélangera plateforme 2D à défilement horizontal et 3D pour les combats contre les boss.
https://www.youtube.com/watch?v=CelHI1lRCYQ
    4
    Likes
    Who likes this ?
    link49, burningcrimson, newtechnix, elcidfx
    posted the 02/05/2026 at 02:51 PM by yanssou
    comments (27)
    shirou posted the 02/05/2026 at 03:00 PM
    Hyoga57 du coup c'est le jeux "encore non annoncé" de Falcom ?

    Si oui, c'est la déception après que t'ai parlé d'une nouvelle licence
    adamjensen posted the 02/05/2026 at 03:07 PM
    Pour les personnes que ca intéresse, le premier jeu, Tokyo Xanadu ex+, a été traduit en français par des fans.
    Le Patch FR est disponible sur leur serveur discord :

    https://discord.com/invite/crxtraductions
    guiguif posted the 02/05/2026 at 03:42 PM
    Le premier n’était pas fou, je pense que je skiperais celui-ci (les phases en 2D, mouais).
    zekk posted the 02/05/2026 at 03:54 PM
    Franchement ça m'a redroidi
    hyoga57 posted the 02/05/2026 at 04:13 PM
    shirou Non, celui-ci est annoncé depuis des mois.
    burningcrimson posted the 02/05/2026 at 05:37 PM
    guiguif Le premier était sympa mais trop de blabla
    olex posted the 02/05/2026 at 06:41 PM
    Day One si le jeu sort en boite sur PS5 (au pire ce sera la Switch 1). J'ai adoré Tokyo.
    rbz posted the 02/05/2026 at 09:35 PM
    Plutôt hype.
    danzkzu posted the 02/06/2026 at 08:15 AM
    Ce sera au moins traduit en FR ? On pourra "commencer" la licence avec cet opus ?
    shirou posted the 02/06/2026 at 08:25 AM
    danzkzu traduit en FR y a très peu de chance, par contre oui tu pourras commencer la licence avec cet opus qui est indépendant de Tokyo Xanadu.
    hyoga57 posted the 02/06/2026 at 08:29 AM
    shirou Il y aura tout de même des liens entre les deux opus. C’est Falcom après tout.
    danzkzu posted the 02/06/2026 at 08:38 AM
    @ Shirou merci pour la réponse. Sans trad c'est mort je pense, dommage.
    shirou posted the 02/06/2026 at 08:43 AM
    hyoga57 Danzkzu

    Effectivement je me basais sur un un vieille article de Gematsu, ou de souvenir je pensais que le président de Falcom avait dit que même si le nouveau jeux partage le mot Xanadu se serait un titre complément nouveau.

    J'ai réussi a retrouver l'article que j'ai relu, bah j'ai une mauvaise mémoire et en faite il parlait des systems du jeux qui serait revu de zero (d'où les passages en 2D).

    Donc oui y aura surement des liens entre les deux opus même si je pense que se sera moindre que se qu'on avec avec la licences Eiyuu Densetsu ou c'est des suites direct a chaque fois.
    eyrtz posted the 02/06/2026 at 10:00 AM
    Guiguif Le premier auquel tu penses n'est pas le premier de la série...
    eyrtz posted the 02/06/2026 at 10:03 AM
    Shirou De toute façon, les jeux récents (Tokyo et Kyoto) n'ont plus rien à voir avec les Xanadu d'origine.
    guiguif posted the 02/06/2026 at 10:28 AM
    eyrtz Je parle évidement de la version moderne, donc Tokyo/Kyoto.
    angelsduck posted the 02/06/2026 at 10:55 AM
    Si il y a une VF je serai présent day one

    adamjensen Ha cool merci
    adamjensen posted the 02/06/2026 at 01:44 PM
    angelsduck
    rbz posted the 02/06/2026 at 09:49 PM
    falcom sont vraiment chaud de proposer une suite qui a l'air quand même très différentes du premier.
    c'est fou tous les projets qu'ils ont
    shofroy posted the 02/07/2026 at 12:59 PM
    Ça sera pas du Day One mais peut-être plus tard.
    lafibre posted the 02/07/2026 at 04:10 PM
    Selon la fiche eShop, pas de traduction fr.
    hyoga57 posted the 02/08/2026 at 04:39 AM
    lafibre shirou danzkzu On ne connaît pas encore l’éditeur, donc on va attendre un peu. Si c’est GungHo c’est bon. Mais si c’est Aksys Games, on pourra aller se faire mettre.
    lafibre posted the 02/08/2026 at 03:50 PM
    hyoga57 Bah apparemment en démat c'est auto édité par falcom. Et ils n'indiquent pas le fr. Parfois les fiches sont incomplètes ou indiquent de fausses informations quand on regarde aussi tôt, mais compte tenu des indications qu'on a je pense qu'il sera en anglais uniquement.
    hyoga57 posted the 02/10/2026 at 11:09 AM
    lafibre Pas en occident. Falcom n’a pas de structure en dehors de l’Asie pour ça.

    Du coup, on ne connaît pas l’éditeur pour le moment.

    Et tout dépendra de qui le sortira en Europe.
    lafibre posted the 02/10/2026 at 12:08 PM
    hyoga57 Justement ça ne demande pas nécessairement de structure en occident pour sortir un jeu sur l'eShop. La version physique oui, ils auront besoin d'un partenaire. Mais peut-être qu'ils auto éditent la version eShop.

    Pour moi, c'est la conclusion qui s'impose, je n'ai jamais vu une fiche eShop avec le nom "Nihon Falcom", d'habitude c'est toujours NIS America ou autres (ArkSys, GungHo...).
    hyoga57 posted the 02/10/2026 at 01:11 PM
    lafibre La fiche est temporaire. Ils n’éditent rien en dehors du Japon.

    Là il faut juste attendre. Ils parlent de sortie mondiale cet été, mais on ne sait rien de plus.
    lafibre posted the 02/10/2026 at 04:52 PM
    hyoga57 Il y a un début à tout. Je n'ai jamais vu de "fiche temporaire" avec "Nihon Falcom" en tant qu'éditeur sur l'eShop et ce depuis leur toute première sortie Switch (Ys VIII). Pourtant ils en ont sorti un paquet des jeux.
