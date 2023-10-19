profile
Falcom
Manga - Verse
Falcom dévoile Kyoto Xanadu
JV


À l'occasion du Nintendo Direct Partner, Falcom annonce un nouveau jeu de la série Xanadu intitulé Kyoto Xanadu. Il sortira cet été sur Switch et Switch 2, et met en avant Rei qui se retrouve dans le Labyrinthe : Xanadu, afin de le conquérir, le titre Action RPG mélangera plateforme 2D à défilement horizontal et 3D pour les combats contre les boss.
https://www.youtube.com/watch?v=CelHI1lRCYQ
    burningcrimson
    posted the 02/05/2026 at 02:51 PM by yanssou
    comments (6)
    shirou posted the 02/05/2026 at 03:00 PM
    Hyoga57 du coup c'est le jeux "encore non annoncé" de Falcom ?

    Si oui, c'est la déception après que t'ai parlé d'une nouvelle licence
    adamjensen posted the 02/05/2026 at 03:07 PM
    Pour les personnes que ca intéresse, le premier jeu, Tokyo Xanadu ex+, a été traduit en français par des fans.
    Le Patch FR est disponible sur leur serveur discord :

    https://discord.com/invite/crxtraductions
    guiguif posted the 02/05/2026 at 03:42 PM
    Le premier n'était pas fou, je pense que je skiperais celui-ci (les phases en 2D, mouais).
    zekk posted the 02/05/2026 at 03:54 PM
    Franchement ça m'a redroidi
    hyoga57 posted the 02/05/2026 at 04:13 PM
    shirou Non, celui-ci est annoncé depuis des mois.
    burningcrimson posted the 02/05/2026 at 05:37 PM
    guiguif Le premier était sympa mais trop de blabla
