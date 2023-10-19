À l’occasion du Nintendo Direct Partner, Falcom annonce un nouveau jeu de la série Xanadu intitulé Kyoto Xanadu. Il sortira cet été sur Switch et Switch 2, et met en avant Rei qui se retrouve dans le Labyrinthe : Xanadu, afin de le conquérir, le titre Action RPG mélangera plateforme 2D à défilement horizontal et 3D pour les combats contre les boss.