Tests

Énième récupération du cadavre désossé de la Wii U, et environ sept longues années après sa sortie initiale,est aujourd’hui de retour sur Switch et donc l’occasion de retrouver notre trio Alph, Brittany et Charlie qui, ô hasard, vont comme un certain Olimar en son temps se crasher sur une mystérieuse planète peuplée d’étranges créatures très amicales (d’autres beaucoup moins) qui ne rechigneront aucunement à les épauler pour déjà reconstituer l’équipe, trouver différentes technologies dont ils ne comprennent pas la vraie utilité pour remettre en état le vaisseau, mais également aller chercher un maximum de fruits dans chaque zone pour nourrir l’équipage. Car sipremier du nom imposait une sorte de gros chrono pour terminer l’aventure tandis que sa suite faisait fi de tout cela, ce troisième épisode remet l’impossibilité de prendre son temps par ses ressources nutritives qui ne sont pas en nombre illimité. Mais pas d’inquiétude : comme pour l’opus initial, à moins de faire n’importe quoi, mais genre vraiment, on est très très large pour torcher le jeu de fond en comble.Si vous n’avez pas fait l’original, aucun problème vu que c’est toujours aussi simple de prise en main (on a même un petit lock maintenant) avec ce principe d’exploration mêlé à de la stratégie temps réel qui ne doit aucunement rebuté les réfractaires du genre. C’est pashein. Dans, tout le but se base sur la recherche dans chaque zone d’éléments et de bouffe en plus de se constituer une armée de pikmins de chaque type pour palier à chaque situation, parfois en combat vu les aptitudes de chacun, et surtout pour progresser : certains peuvent briser des éléments particulier, d’autres conduisent l’électricité et il y a par exemple ceux qui sont insensibles au feu… Toute la richesse du jeu vient de l’excellent level-design et de la prise en main bien plus simple qu’on ne peut le croire, nous poussant toujours à avancer au point d’arriver rapidement aux crédits de fin : la série n’est pas réputée pour sa durée de vie (comptez une demi-douzaine d’heures si vous comprenez rapidement le principe, du moins en mode de difficulté normal).Nintendo aurait fait un excellent coup en nous proposant la trilogie complète sur Switch, surtout que c’était parfaitement faisable d’un demi-claquement de doigts, mais il faudra une fois encore se contenter d’un simple remaster, heureusement dans une version ditequi se permet d’ajouter des choses dont le mode coopération qu’on avait évoqué le temps d’une preview, option assez sympathique bien que difficile à maîtriser sur le partage des pikmins, et qui demandera d’avoir traverser les premiers instants du jeu pour commencer à prendre son sens (une fois la team réunie, on peut mieux se partager les tâches) même si l’on continue de sentir le simple coup d’essai en vue d’un quatrième épisode prenant décidément un peu trop son temps, pour diverses raisons que l’on connaîtra un jour.Un mode coopération que l’on retrouvera d’ailleurs dans le mode mission répartie en trois types : la chasse aux ressources, la chasse aux monstres et enfin la possibilité de ré-affronter les boss, l’ensemble étant sous chrono avec classement. Mine de rien, si on souhaite se perfectionner sur le sujet, le mode mission demandera bien plus de temps que la campagne principale grâce au fait qu’on y retrouve l’intégralité des DLC de la missions Wii U, et ça vaut surtout le coup entre la présence de zones pleinement inédites et le retour bienvenu des pikmins blancs et violets. On ne peut en dire autant de l’espèce d’extension inédite (assez courte en plus) qui nous permet de retrouver le duo d’origine, ce qui était une bonne idée sauf qu’en fait, c’est en gros les mêmes zones et les mêmes ennemis que l’histoire de base, mais avec des modifications dans la progression et l’architecture. Comme une impression de mode « Master Quest », donc un peu décevant. Il y a heureusement toujours le mode affrontement (Bingo) qui encore aujourd’hui reste une excellente surprise en terme de stratégie et de maîtrise des différents aspects du gameplay pour ressortir vainqueur. En revanche, c’est encore une fois exclusivement en local, et tant pis pour ceux qui seront confinés en solo.