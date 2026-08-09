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Remake : nom masculin (américain remake, de l'anglais to remake, refaire) / Une réelle mis à jour (Meilleur résolution / Meilleur frame rate / Meilleur texture / Modélisation refaite / Animation paufiné / Effets spéciaux inédit ect)
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Remake
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Remake : nom masculin (américain remake, de l'anglais to remake, refaire) / Une réelle mis à jour (Meilleur résolution / Meilleur frame rate / Meilleur texture / Modélisation refaite / Animation paufiné / Effets spéciaux inédit ect)
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remake
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http://www.gamekyo.com/group/remake
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creator :
nicolasgourry
creation date :
09/29/2016
last update :
09/08/2026
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L'idée de ce blog c'est de découvrir ou redécouvrir des Remakes, plus ou moins connus.
tags :
articles :
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132696
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nicolasgourry
(creator)
channel
[Remake] The Legend of Zelda : Ocarina of Time / 1998 Vs 2026
Année : 1998 / 2026
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
A sa sortie sur : Nintendo 64 / Nintendo Switch 2
Genre : Action/Aventure
https://www.youtube.com/watch?v=ZAVaGQIrs9k&t
tags :
2
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gamerdome
,
ducknsexe
posted the 09/08/2026 at 06:15 PM by
nicolasgourry
comments (
19
)
jeanouillz
posted
the 09/08/2026 at 06:17 PM
Faut faire la version 3DS via emulateur vs le remake
gamerdome
posted
the 09/08/2026 at 06:20 PM
ElAnalistaDeBits
toujours au taquet pour les comparatif.
ça m'a rappeler la taille envahissante de l'ATH sur le jeu d'origine, abusé !
Pour moi c'est day one, grâce à la nostalgie. Pas sûr que ceux qui ont connu Zelda avec la Switch (et ses Zelda qui n'en sont pas), apprécient l'expérience.
51love
posted
the 09/08/2026 at 06:23 PM
gamerdome
le mec on dirait qu'il a les trailers à l'avance
Il doit avoir une banque de vidéos par jeu ahurissante
ducknsexe
posted
the 09/08/2026 at 06:26 PM
C'est le jour et la nuit
qui en douté.
jackfrost
posted
the 09/08/2026 at 06:34 PM
Graphiquement, c'est dans l'air du temps, le rendu est quand même assez banal je trouve.
Ce n'est pas moche, ni exceptionnel.
gamerdome
posted
the 09/08/2026 at 06:38 PM
51love
Je viens de regarder, il va jusqu'à reproduire les mêmes mouvements de Link et aux même endroits que dans la vidéo de présentation.
Le mec à vite lancer le jeu pour faire sa vidéo !
djfab
posted
the 09/08/2026 at 06:39 PM
jackfrost
: "le rendu est quand même assez banal je trouve." : t'es quand même bien difficile !! Tu oublies qu'on est sur Switch 2 peut-être !?
tripy73
posted
the 09/08/2026 at 06:40 PM
Ça permet aussi de voir la différence d'échelle de certaines zones, les contour des maps sont identiques, mais plus étendu et avec une complexité de la topographie beaucoup plus poussée. J’ai bien l'impression que le jeu aura plus de contenu que l'original, avec des quêtes et peut-être lieux supplémentaires pour rallonger la durée de vie.
gamerdome
posted
the 09/08/2026 at 06:41 PM
https://www.youtube.com/watch?v=Jaxon65_jlo
celle là est bien aussi
51love
posted
the 09/08/2026 at 06:49 PM
djfab
ah on n'est pas sur PC?
C'est effectivement pas arrivé depuis longtemps que Nintendo nous pondent des jeux techniquement relativement proches des standards actuels.
Avec la Switch 2, toute console hybride basse conso qu'elle est, je vois pas ce qu'on peut attendre de plus.
C'est et sera dans le très haut du panier de ce qu'elle peut proposer, ya énormément de boulot qui a été effectué tout en respectant le globalement le level design d'origine.
A part peut être une meilleure stabilité d'image, a voir s'ils utilisent le DLSS j'en doute les cons...
ducknsexe
posted
the 09/08/2026 at 06:49 PM
tripy73
pareil, j'ai l impression qu il y aura du contenu caché que Nintendo a pas encore tout dit sur ce jeu.
51love
posted
the 09/08/2026 at 06:51 PM
gamerdome
ouais respect le mec
Surtout que ses vidéos sont quand même quali, comme la comparaison ici très intéressante, en plus de te faire ça en quelques heures + l upload youtube
jackfrost
posted
the 09/08/2026 at 06:53 PM
djfab
Rien à voir avec la puissance, je trouve ça dommage de ne pas se démarquer avec une DA originale, un truc qui ressemble aux artworks de la première version.
On fera avec
.
djfab
posted
the 09/08/2026 at 06:53 PM
51love
: oui je te rejoins sur la stabilité d'image, j'ai remarqué, c'est un peu embêtant, mais bon.
ratchet
posted
the 09/08/2026 at 06:54 PM
Incroyable
drybowser
posted
the 09/08/2026 at 06:56 PM
Le travail effectué est remarquable mais j'espère vraiment qu'il y aura plein de pztites choses en plus, notamment dans la plaine d Hyrule qui était quand même bien vide ...
51love
posted
the 09/08/2026 at 06:58 PM
djfab
s'ils sont pas fichus d'implémenter le DLSS d'ici là sortie dans leur moteur on ne peut rien pour eux
ça serait quand même tellement bête, on l'a vu avec les jeux tiers sur S2 ce qu'il apporte en terme de qualité d'image... S'ils restent sur du vieux TAA ou FSR1.. franchement....
tripy73
posted
the 09/08/2026 at 07:00 PM
ducknsexe
: c'est ça ou alors les seuls ajouts seront les trucs de l'application Zelda Note, donc de la merde...
djfab
posted
the 09/08/2026 at 07:03 PM
jackfrost
: faut pas une DA originale, faut une DA qui respecte l'oeuvre originale, et là c'est le cas je trouve, donc ça va !
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ça m'a rappeler la taille envahissante de l'ATH sur le jeu d'origine, abusé !
Pour moi c'est day one, grâce à la nostalgie. Pas sûr que ceux qui ont connu Zelda avec la Switch (et ses Zelda qui n'en sont pas), apprécient l'expérience.
Il doit avoir une banque de vidéos par jeu ahurissante
Ce n'est pas moche, ni exceptionnel.
Le mec à vite lancer le jeu pour faire sa vidéo !
celle là est bien aussi
C'est effectivement pas arrivé depuis longtemps que Nintendo nous pondent des jeux techniquement relativement proches des standards actuels.
Avec la Switch 2, toute console hybride basse conso qu'elle est, je vois pas ce qu'on peut attendre de plus.
C'est et sera dans le très haut du panier de ce qu'elle peut proposer, ya énormément de boulot qui a été effectué tout en respectant le globalement le level design d'origine.
A part peut être une meilleure stabilité d'image, a voir s'ils utilisent le DLSS j'en doute les cons...
Surtout que ses vidéos sont quand même quali, comme la comparaison ici très intéressante, en plus de te faire ça en quelques heures + l upload youtube
On fera avec .
ça serait quand même tellement bête, on l'a vu avec les jeux tiers sur S2 ce qu'il apporte en terme de qualité d'image... S'ils restent sur du vieux TAA ou FSR1.. franchement....