Remake : nom masculin (américain remake, de l'anglais to remake, refaire) / Une réelle mis à jour (Meilleur résolution / Meilleur frame rate / Meilleur texture / Modélisation refaite / Animation paufiné / Effets spéciaux inédit ect)
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title : Remake : nom masculin (américain remake, de l'anglais to remake, refaire) / Une réelle mis à jour (Meilleur résolution / Meilleur frame rate / Meilleur texture / Modélisation refaite / Animation paufiné / Effets spéciaux inédit ect)
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[Remake] The Legend of Zelda : Ocarina of Time / 1998 Vs 2026


Année : 1998 / 2026
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
A sa sortie sur : Nintendo 64 / Nintendo Switch 2
Genre : Action/Aventure




https://www.youtube.com/watch?v=ZAVaGQIrs9k&t
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    gamerdome, ducknsexe
    posted the 09/08/2026 at 06:15 PM by nicolasgourry
    comments (19)
    jeanouillz posted the 09/08/2026 at 06:17 PM
    Faut faire la version 3DS via emulateur vs le remake
    gamerdome posted the 09/08/2026 at 06:20 PM
    ElAnalistaDeBits toujours au taquet pour les comparatif.

    ça m'a rappeler la taille envahissante de l'ATH sur le jeu d'origine, abusé !

    Pour moi c'est day one, grâce à la nostalgie. Pas sûr que ceux qui ont connu Zelda avec la Switch (et ses Zelda qui n'en sont pas), apprécient l'expérience.
    51love posted the 09/08/2026 at 06:23 PM
    gamerdome le mec on dirait qu'il a les trailers à l'avance


    Il doit avoir une banque de vidéos par jeu ahurissante
    ducknsexe posted the 09/08/2026 at 06:26 PM
    C'est le jour et la nuit qui en douté.
    jackfrost posted the 09/08/2026 at 06:34 PM
    Graphiquement, c'est dans l'air du temps, le rendu est quand même assez banal je trouve.

    Ce n'est pas moche, ni exceptionnel.
    gamerdome posted the 09/08/2026 at 06:38 PM
    51love Je viens de regarder, il va jusqu'à reproduire les mêmes mouvements de Link et aux même endroits que dans la vidéo de présentation.

    Le mec à vite lancer le jeu pour faire sa vidéo !
    djfab posted the 09/08/2026 at 06:39 PM
    jackfrost : "le rendu est quand même assez banal je trouve." : t'es quand même bien difficile !! Tu oublies qu'on est sur Switch 2 peut-être !?
    tripy73 posted the 09/08/2026 at 06:40 PM
    Ça permet aussi de voir la différence d'échelle de certaines zones, les contour des maps sont identiques, mais plus étendu et avec une complexité de la topographie beaucoup plus poussée. J’ai bien l'impression que le jeu aura plus de contenu que l'original, avec des quêtes et peut-être lieux supplémentaires pour rallonger la durée de vie.
    gamerdome posted the 09/08/2026 at 06:41 PM
    https://www.youtube.com/watch?v=Jaxon65_jlo

    celle là est bien aussi
    51love posted the 09/08/2026 at 06:49 PM
    djfab ah on n'est pas sur PC?

    C'est effectivement pas arrivé depuis longtemps que Nintendo nous pondent des jeux techniquement relativement proches des standards actuels.

    Avec la Switch 2, toute console hybride basse conso qu'elle est, je vois pas ce qu'on peut attendre de plus.

    C'est et sera dans le très haut du panier de ce qu'elle peut proposer, ya énormément de boulot qui a été effectué tout en respectant le globalement le level design d'origine.

    A part peut être une meilleure stabilité d'image, a voir s'ils utilisent le DLSS j'en doute les cons...
    ducknsexe posted the 09/08/2026 at 06:49 PM
    tripy73 pareil, j'ai l impression qu il y aura du contenu caché que Nintendo a pas encore tout dit sur ce jeu.
    51love posted the 09/08/2026 at 06:51 PM
    gamerdome ouais respect le mec

    Surtout que ses vidéos sont quand même quali, comme la comparaison ici très intéressante, en plus de te faire ça en quelques heures + l upload youtube
    jackfrost posted the 09/08/2026 at 06:53 PM
    djfab Rien à voir avec la puissance, je trouve ça dommage de ne pas se démarquer avec une DA originale, un truc qui ressemble aux artworks de la première version.

    On fera avec .
    djfab posted the 09/08/2026 at 06:53 PM
    51love : oui je te rejoins sur la stabilité d'image, j'ai remarqué, c'est un peu embêtant, mais bon.
    ratchet posted the 09/08/2026 at 06:54 PM
    Incroyable
    drybowser posted the 09/08/2026 at 06:56 PM
    Le travail effectué est remarquable mais j'espère vraiment qu'il y aura plein de pztites choses en plus, notamment dans la plaine d Hyrule qui était quand même bien vide ...
    51love posted the 09/08/2026 at 06:58 PM
    djfab s'ils sont pas fichus d'implémenter le DLSS d'ici là sortie dans leur moteur on ne peut rien pour eux

    ça serait quand même tellement bête, on l'a vu avec les jeux tiers sur S2 ce qu'il apporte en terme de qualité d'image... S'ils restent sur du vieux TAA ou FSR1.. franchement....
    tripy73 posted the 09/08/2026 at 07:00 PM
    ducknsexe : c'est ça ou alors les seuls ajouts seront les trucs de l'application Zelda Note, donc de la merde...
    djfab posted the 09/08/2026 at 07:03 PM
    jackfrost : faut pas une DA originale, faut une DA qui respecte l'oeuvre originale, et là c'est le cas je trouve, donc ça va !
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