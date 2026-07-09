Tests

Dès le premier reveal, il était impossible de passer outre l’existence depour la bonne et simple raison qu’il est l’un des meilleurs exemples récents sur le fait que l’esthétique doit primer sur le rendu graphique. Les deux c’est mieux. Mais parfois faut faire un choix.n’est pas vraiment un poids lourd technologique, il doit faire avec le support le moins puissant actuellement tout en générant un split-screen constant, le genre qui pompe bien les ressources. Mais pourtant, que c’est quand même foutrement beau. Pour leur premier jeu, les japonais deont parfaitement atteint l’objectif d’offrir une vibe anime 80s dans la DA (même en in-game, c'était le plus important), les animations expressément hachées, la bande-son, de vraies séquences d’anime signées Studio Massket et même un doublage FR qui fait parfaitement le taf (deux/trois moments cringe quand même mais bon, on pardonne). Que ça serve d’exemple car un résultat pareil, on souhaite déjà en bouffer davantage.Doncest un jeu qui souhaite singer les travaux de Josef Fares, et la comparaison est obligatoire vu que le réalisateur est Jakob Lungrend, anciens deayant travaillé sur chacun des jeux du studio. Et ça se sent clairement dans la progression qui dans les grandes lignes va vouloir enchaîner les petites idées au fil des séquences pour rarement ré-exploiter les mêmes mécaniques, uniquement dans le cadre de sortes de puzzles sans jamais d’action hormis de rares séquences piou-piou dans notre vaisseau (un aux commandes, l’autre à la tourelle) et malheureusement un peu trop rarement un gros boss. La variété est là, tout est de nouveau basé et à 100 % sur la coopération entre les deux personnages (aucune différence de gameplay, et ce n’est pas bien grave) mais il est tout de même dommage que certaines séquences peuvent se jouer au poil de cul là où le genre se veut habituellement assez laxiste dans son challenge (ça peut jouer si votre binôme est peu habitué au JV) et qu’on n’exploite que rarement la mécanique pourtant toujours aussi intéressante d’un qui dirige le vaisseau pendant que l’autre doit faire un truc à l’intérieur.On passe un bon moment, bien qu’un peu court (7h environ, hors mini-jeux à débloquer) mais on en ressort moins marqué qu’avecet(deux jeux disponibles sur la console d’ailleurs), déjà parce que le rythme est un chouïa moins bon que le dernier cité et sa volonté de nous faire enchaîner les choses comme si nous étions dans un parc d’attractions magique à passer d’un manège à l’autre sans la marche ni les files d’attente. Ici, pour les besoins d’un scénario de toute façon très en retrait, certaines actions certes minimes reviennent trop souvent, quand ce n’est pas les séquences en vaisseau où il ne se passe rien la moitié du temps (pas de bol pour le deuxième joueur qui se contente de regarder le panorama). On pourrait également pointer le choix du cadre façon du space-opera, rarement un modèle de variété pour les décors (y en a, juste pas assez). Des petits aléas qui n’empêchent pas de souhaiter un minimum de succès pour l’équipe. Après tout, il aura fallu passer paretavant que Fares ne touche le sommet.L'instant anecdote :J'ai du faire l'intégralité de ce test avec ma compagne, spécialiste des top 1 couronnés à la chaîne sur Fortnite, mais qui panique devant la moindre énigme et qui rage comme une hyène à chaque erreur (99% de sa faute). J'ai beaucoup souffert.