Visuel et trailer principal pour la saison 2 de Blue Box qui arrive le 4 octobre sur Netflix.
L’anime MURCIÉLAGO débutera en janvier 2027 au Japon.
SynopsisDans une ville en proie aux crimes les plus odieux et à une violence omniprésente, le gouvernement a instauré une unité spéciale composée de meurtrières condamnées à mort pour traiter des affaires jugées trop périlleuses pour la police. Kuroko Koumori, une tueuse ayant 715 meurtres à son actif, a échappé au couloir de la mort en prouvant qu’elle était toujours saine d’esprit. Désormais exécutrice mandatée par l’État, elle est chargée de traquer d’autres assassins aux côtés d’Hinako Tozakura, une jeune fille insouciante et conductrice hors pair.
Ensemble, elles doivent accomplir la mission macabre d’éliminer les tueurs en série les plus vicieux du pays, prouvant que, pour ce genre de travail, il est nécessaire d’être tout sauf normal.
ADN confirme la date de sortie de l’anime Dreamland qui est fixée au 17 octobre sur la plate-forme.
SynopsisDepuis la disparition tragique de sa mère dans un incendie, Terrence, 18 ans, souffre d’une peur viscérale du feu. Hanté par ce traumatisme qu’il revit chaque nuit, il parvient à s’en affranchir et à contrôler les flammes le consumant. Son chemin croise alors la route d’un homme énigmatique, qui lui révèle qu’il est désormais un « voyageur » : un être capable d’arpenter Dreamland, un univers onirique sans limites, façonné par les songes. Une grande épopée est sur le point de commencer !
L’anime Junket Bank débutera le 5 octobre prochain.
SynopsisLa banque. Un lieu où se rassemblent les personnes les plus obsédées par l’argent du pays. Face à des sommes colossales, gérées avec une rigueur absolue, quelqu’un a fini par avoir une idée : et si la banque pouvait devenir le « casino » ultime ? Akira Mitarai, un jeune employé de banque, est soudain muté dans un département dont il n’a jamais entendu parler : celui des opérations spéciales. Guidé par son nouveau supérieur, il pénètre dans un lieu inattendu : un établissement de jeu clandestin géré par la banque elle-même.
Au cœur de ce lieu pour le moins inhabituel se distingue un joueur au charisme hors du commun : Shin Mafutsu. Fasciné par ce dernier, Akira décide de tourner le dos à un quotidien devenu morne et répétitif pour plonger tête la première dans un univers où la passion consume tout, au point parfois de mettre en jeu sa propre vie…
Le film The Irregular at Magic High School -Yotsuba Succession Arc- qui fait suite à la saison 3 de l’animé sortira les 9 et 10 novembre au cinéma en Vostfr. La bande-annonce à découvrir juste en bas intègre un extrait du thème musical « YES », interprété par LiSA.
Les éditions Vega sortira prochainement le manga Contes étranges du miroir d’eau de Yôko Kondô. L’intégral de 472 pages en format 15x21cm sortira le 25 septembre au prix de 29€.
SynopsisDans le Japon de l'ère Sengoku, le jeune Wataru, élevé par des loups et ermite, sillonne le pays, animé par la volonté de devenir un homme vertueux. Quand il croise sur sa route Kagami, une jeune fille amnésique pleine de gaîté et de mélancolie, ils se mettent ensemble à la recherche de sa maison natale. Dans leur périple initiatique, ils devront résoudre des énigmes aussi fantastiques les unes que les autres, telle celle des nonnes blanches ou de Gedômaru l'hérétique. Le chef-d'oeuvre de Yôko Kondô enfin traduit et publié dans son intégralité.
Réalisé par Kadowaki Kouhei au studio Miyu Productions, le film d'animation Ware Ware wa Uchuujin (Un Monde entre nous) se dévoile en trailer pour une sortie le 25 septembre au Japon et bien plus tard en France.
SynopsisEnfants, Tsubasa et Gyôtarô étaient inséparables mais, le temps passant, ils se sont progressivement éloignés l'un de l'autre. Désormais adultes, les deux garçons vivent des vies bien différentes, mais un coup du destin va les réunir à nouveau.
Curieux de voir s’ils vont aseptiser l’œuvre ou pas.
Merci pour le partage.