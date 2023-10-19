Visuel et trailer principal pour la saison 2 de Blue Box qui arrive le 4 octobre sur Netflix.

L’anime MURCIÉLAGO débutera en janvier 2027 au Japon.

ADN confirme la date de sortie de l’anime Dreamland qui est fixée au 17 octobre sur la plate-forme.

L’anime Junket Bank débutera le 5 octobre prochain.

Le film The Irregular at Magic High School -Yotsuba Succession Arc- qui fait suite à la saison 3 de l’animé sortira les 9 et 10 novembre au cinéma en Vostfr. La bande-annonce à découvrir juste en bas intègre un extrait du thème musical « YES », interprété par LiSA.

Les éditions Vega sortira prochainement le manga Contes étranges du miroir d’eau de Yôko Kondô. L’intégral de 472 pages en format 15x21cm sortira le 25 septembre au prix de 29€.

Réalisé par Kadowaki Kouhei au studio Miyu Productions, le film d'animation Ware Ware wa Uchuujin (Un Monde entre nous) se dévoile en trailer pour une sortie le 25 septembre au Japon et bien plus tard en France.