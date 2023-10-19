Adapté du manga à succès de Reno Lemaire, ADN dévoile le premier trailer de l'anime Dreamland qui sera diffusé en octobre pour un total de 10 épisodes.
SynopsisDepuis la disparition tragique de sa mère dans un incendie, Terrence, 18 ans, souffre d’une peur viscérale du feu. Hanté par ce traumatisme qu’il revit chaque nuit, il parvient à s’en affranchir et à contrôler les flammes le consumant. Son chemin croise alors la route d’un homme énigmatique, qui lui révèle qu’il est désormais un « voyageur » : un être capable d’arpenter Dreamland, un univers onirique sans limites, façonné par les songes. Une grande épopée est sur le point de commencer !
non tkt
Vous me rassurez les gars!
La dernière fois, j'avais dit ce que je pensais du premier teaser de la série et on m'était tombé dessus.
Mais ouais, ça fait vraiment cheapos. On dirait une contrefaçon d'animé et ça fait pas du tout naturel.
Bref, si ils ont choppé ces séries, c'est qu'ils doivent être en capacité d'envoyer du lourd :X
Je pense que tu dois ne jamais regarder vraiment de DA jeunesse en fait. L'animation ici est excellente c'est juste que c'est animé à la française, pas en copiant le style à la japonaise justement. Il y a une utilisation des couleurs, des décors et un design bien différents