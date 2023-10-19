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Manga - Verse
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creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 07/09/2026
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Dreamland / Premier trailer
Actu Manga / Anime


Adapté du manga à succès de Reno Lemaire, ADN dévoile le premier trailer de l'anime Dreamland qui sera diffusé en octobre pour un total de 10 épisodes.




Synopsis Depuis la disparition tragique de sa mère dans un incendie, Terrence, 18 ans, souffre d’une peur viscérale du feu. Hanté par ce traumatisme qu’il revit chaque nuit, il parvient à s’en affranchir et à contrôler les flammes le consumant. Son chemin croise alors la route d’un homme énigmatique, qui lui révèle qu’il est désormais un « voyageur » : un être capable d’arpenter Dreamland, un univers onirique sans limites, façonné par les songes. Une grande épopée est sur le point de commencer !
https://news.animationdigitalnetwork.com/fr/2026/07/09/lanime-dreamland-devoile-son-premier-trailer-et-sa-date-de-sortie/
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    posted the 07/09/2026 at 11:24 AM by yanssou
    comments (8)
    shao posted the 07/09/2026 at 11:36 AM
    Bon je vais rien dire de plus parce qu'on va me faire passé pour un rageux mais je vais juste dire que je suis pas convaincu.
    kikoo31 posted the 07/09/2026 at 11:45 AM
    shao
    non tkt
    shirou posted the 07/09/2026 at 11:56 AM
    shao t'es pas le seul ; l'animation me plait pas du tout ça fait dessins animé sur gulli pour gamin de moins de 10 ans et on retrouve même pas les chara design de Reno ....
    shao posted the 07/09/2026 at 12:23 PM
    kikoo31 shirou
    Vous me rassurez les gars!
    La dernière fois, j'avais dit ce que je pensais du premier teaser de la série et on m'était tombé dessus.
    Mais ouais, ça fait vraiment cheapos. On dirait une contrefaçon d'animé et ça fait pas du tout naturel.
    bladagun posted the 07/09/2026 at 01:05 PM
    Moi j'aime bien, à voir, mon frère est un gros fada depuis day one, on verras si c'est censuré par contre
    shirou posted the 07/09/2026 at 01:08 PM
    bladagun surement, je les vois mal représenter Sabba fumer des gros pétard ... Et si le public visé c'est les enfants, la partie ou Terrence perd sa virginité au début ça risque aussi de passer à la trappe.
    legend83 posted the 07/09/2026 at 10:20 PM
    shirou shao Pourtant, il faut savoir que le studio Chouette derrière cette série est aussi derrière la prochaine série Avatar Seven Havens (suite de Legend of Korra et Last Airbender).
    Bref, si ils ont choppé ces séries, c'est qu'ils doivent être en capacité d'envoyer du lourd :X
    kraken posted the 07/09/2026 at 11:07 PM
    shirou
    Je pense que tu dois ne jamais regarder vraiment de DA jeunesse en fait. L'animation ici est excellente c'est juste que c'est animé à la française, pas en copiant le style à la japonaise justement. Il y a une utilisation des couleurs, des décors et un design bien différents
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