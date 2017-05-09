Certains journalistes ont eu l'occasion d'examiner Gears Of War E-Day de plus près et de s'entretenir avec les développeurs de The Coalition pour en savoir plus sur cette préquelle. Gears of War: E-Day marque un nouveau départ pour la série, et selon The Coalition, le développeur est parti d’une « page blanche » pour reconstruire Gears sur Unreal Engine 5. Le lieu central de l'E-Day est Kalona, sur la planète Sera, une ville qui sera détruite lors de l'Emergence Day, lorsque les Locustes se soulèveront pour attaquer l'humanité. The Coalition indique que la destruction sera perceptible tout au long de la campagne à mesure que les environnements changent, et bien que E-Day ne soit pas un jeu vidéo en monde ouvert, ses grandes arènes sont des énigmes de combat qui attendent que les joueurs les résolvent grâce à des transitions plus fluides entre les couvertures et une violence extrême.
Certaines missions offriront des zones de combat plus restreintes, tandis que d'autres permettront aux joueurs d'accéder à des quartiers entiers pour mener leurs combats. L'objectif principal est de donner aux joueurs l'impression d'être dans un film d'action à gros budget.
Parmi les détails intéressants issus de l'entretien, The Coalition indique que Gears Of War E-Day aura la plus grande campagne jamais conçue, le studio estimant qu'il faudra environ 14 heures pour la terminer ( en mode recrue et sans la récupération de collectibles ) .
Gears Of War E-Day sortira le 6 octobre en exclusivité console XBOX et sur PC
- GearsOf War 1 : 8 heures
- Gears Of War 2 : 10 heures
- Gears Of War 3 : 10 heures
- Gears 4 : 9 heures
- Gears 5 : 12 heures
- Gears of War: E-Day : Plus de 14 Heures.
14 heures
J'avais plutôt bien aimé Gears 5 (beaucoup moins le 4).
Du coup je suis assez impatient pour ce E-Day