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Gears of War : E-Day
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name : Gears of War : E-Day
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : The Coalition
genre : action
other versions : Xbox Series X
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Gears of War France
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name : Gears of War France
title : Gears Of War France
screen name : gearsofwarfrance
url : http://www.gamekyo.com/group/gearsofwarfrance
official website : https://twitter.com/GearsFrance
creator : negan
creation date : 09/05/2017
last update : 06/11/2026
description : Numéro 1 sur l'actualité de Gears Of War en France !
tags : gears of war anya alex gow marcus gears of war 3 gow 3 cliff bleszinski sam sanguinator locuste boomer marcus fénix jace baird c
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Gears of War : E-Day est le plus long opus de la franchise
Gears Of War : E-Day




Certains journalistes ont eu l'occasion d'examiner Gears Of War E-Day de plus près et de s'entretenir avec les développeurs de The Coalition pour en savoir plus sur cette préquelle. Gears of War: E-Day marque un nouveau départ pour la série, et selon The Coalition, le développeur est parti d’une « page blanche » pour reconstruire Gears sur Unreal Engine 5. Le lieu central de l'E-Day est Kalona, sur la planète Sera, une ville qui sera détruite lors de l'Emergence Day, lorsque les Locustes se soulèveront pour attaquer l'humanité. The Coalition indique que la destruction sera perceptible tout au long de la campagne à mesure que les environnements changent, et bien que E-Day ne soit pas un jeu vidéo en monde ouvert, ses grandes arènes sont des énigmes de combat qui attendent que les joueurs les résolvent grâce à des transitions plus fluides entre les couvertures et une violence extrême.

Certaines missions offriront des zones de combat plus restreintes, tandis que d'autres permettront aux joueurs d'accéder à des quartiers entiers pour mener leurs combats. L'objectif principal est de donner aux joueurs l'impression d'être dans un film d'action à gros budget.

Parmi les détails intéressants issus de l'entretien, The Coalition indique que Gears Of War E-Day aura la plus grande campagne jamais conçue, le studio estimant qu'il faudra environ 14 heures pour la terminer ( en mode recrue et sans la récupération de collectibles ) .




Gears Of War E-Day sortira le 6 octobre en exclusivité console XBOX et sur PC


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    raoh38, ducknsexe, spartan1985, skuldleif
    posted the 06/11/2026 at 12:47 PM by negan
    comments (9)
    negan posted the 06/11/2026 at 12:53 PM
    Pour rappel ( temps approximatifs de la licence) :

    - GearsOf War 1 : 8 heures
    - Gears Of War 2 : 10 heures
    - Gears Of War 3 : 10 heures
    - Gears 4 : 9 heures
    - Gears 5 : 12 heures
    - Gears of War: E-Day : Plus de 14 Heures.
    skuldleif posted the 06/11/2026 at 12:55 PM
    Wow vivement
    taiko posted the 06/11/2026 at 12:56 PM
    negan comme quoi la durée ne fait pas la qualité
    raoh38 posted the 06/11/2026 at 01:21 PM
    Pas de monde ouvert dieu merci
    gamerdome posted the 06/11/2026 at 01:29 PM
    Le plus long et sans monde ouvert = parfait.
    ducknsexe posted the 06/11/2026 at 01:33 PM
    Yes, j'ai trouvé le premier Gear un peu court à l époque.
    14 heures
    kevisiano posted the 06/11/2026 at 01:35 PM
    Need
    shambala93 posted the 06/11/2026 at 01:41 PM
    À faire avec un pote de mon côté.
    gasmok2 posted the 06/11/2026 at 01:57 PM
    taiko
    J'avais plutôt bien aimé Gears 5 (beaucoup moins le 4).
    Du coup je suis assez impatient pour ce E-Day
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