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Beast of Reincarnation
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name : Beast of Reincarnation
platform : Playstation 5
editor : N.C
developer : Game Freak
genre : action
other versions : PC - Xbox Series X
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 06/09/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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articles : 354
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Beast of Reincarnation - Présentation d'Emma, Kunai et le reste du casting + artworks
Actualité
Game Freak a présenté les personnages principaux de son nouveau jeu à venir Beast of Reincarnation. On a un premier aperçu complet du personnage de Kunai, que personnellement j'aimais déjà à l'annonce du jeu, ainsi que du reste du casting.



Emma (doublée par Yui Ishikawa)
L'héroïne de cette œuvre. Elle est rongée par la corruption et dépourvue de souvenirs et d'émotions. Elle aspire à comprendre les émotions qui lui font défaut. Bien que considérée comme un être maléfique et rejetée par les habitants de la colonie, elle entreprend un voyage pour terrasser les créatures de la réincarnation sur ordre du roi de la capitale.





Kuu
Une créature blanche et corrosive qui entre en résonance avec Emma et l'accompagne dans sa quête pour vaincre la Bête de la Réincarnation. Si elle combat avec de puissantes techniques florales, elle apprécie les caresses d'Emma en temps de paix. Pourquoi cette créature corrosive, qui devrait être un ennemi, suit Emma reste un mystère.





Violette (doublée par Miyuki Sato)
Une jeune fille-esprit visible uniquement par Emma. Pour Emma, ​​qui vit seule à la périphérie de la colonie, Violette est la seule personne en qui elle puisse se confier. Très émotive, elle agit parfois comme une protectrice envers Emma.





Kunai (doublée par Yu Kobayashi)
Une épéiste hors pair qui voyage seule vers la capitale, capable de fendre en deux même des golems au corps d'acier incroyablement résistant. Comme Emma, ​​c'est un être corrompu doté d'un corps corrosif, et, pour une raison inconnue, elle communique fréquemment avec Emma, ​​semblant se soucier d'elle.





Kagura (doublée par Sumire Morohoshi)
Jeune fille introvertie vivant dans la colonie. Orpheline depuis la mort de ses parents, elle est isolée et subit le joug des golems. Suite à un incident, elle se joint à Emma dans son périple et la soutient.





Brad (doublé par Akio Otsuka)
Pilote et mécanicien du vaisseau de purification, il conduit Emma à la capitale sur ordre du roi. Fin connaisseur du monde extérieur, il la guide et lui prodigue de précieux conseils. Derrière son masque se cache une détermination tranquille.






Beast of Reincarnation sortira le 3 aout prochain sur PS5/XS/Steam et édité par Fictions.
Famitsu - https://www.famitsu.com/article/202606/77212
    tags : game freak fictions beast of reincarnation
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    rendan, yanssou
    posted the 06/09/2026 at 08:15 AM by masharu
    comments (13)
    rider288 posted the 06/09/2026 at 08:17 AM
    Je sais toujours pas quoi en penser. J'attend du vrai Gameplay...
    masharu posted the 06/09/2026 at 08:22 AM
    rider288 Tu en a ici, ou ici sur l'article de Guiguif.
    rider288 posted the 06/09/2026 at 08:23 AM
    Masharu Merci, je suis passé à coté, je vais voir ca.
    shido posted the 06/09/2026 at 08:34 AM
    Heureusement que les asiat sont la pour nous faire de belle waifu , parce que quand tu regarde fable ..... ouf
    kikoo31 posted the 06/09/2026 at 08:39 AM
    Pas de meuf sexy pourtant je suis dans le Blog de Masharu
    abookhouseboy posted the 06/09/2026 at 08:43 AM
    De beaux personnages féminins !
    ratchet posted the 06/09/2026 at 08:45 AM
    Pas mal les design en tout cas!
    akinen posted the 06/09/2026 at 08:53 AM
    Enfin des design féminins cool. J’suis pas mal intéressé
    onsentapedequijesuis posted the 06/09/2026 at 09:07 AM
    Excellent les designs !!!
    J'adore celui de Brad qui fait penser au personnage Yupa de Nausicaa La vallée du vent (Ghibli)
    akinen posted the 06/09/2026 at 09:09 AM
    Reste plus qu’à confirmer que ce n’est pas une succession de mur de difficulté constant comme tous les clones souls chinois et ce sera un day one pour moi.
    guiguif posted the 06/09/2026 at 09:15 AM
    Vivement, j’espère que ça ne sera pas un pétard mouillé.
    malroth posted the 06/09/2026 at 09:26 AM
    Tres tres beau design
    rendan posted the 06/09/2026 at 10:47 AM
    Masharu Disponible dans le Gamepass il faut pas oublier de le préciser
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