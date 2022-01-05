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Emma (doublée par Yui Ishikawa)

L'héroïne de cette œuvre. Elle est rongée par la corruption et dépourvue de souvenirs et d'émotions. Elle aspire à comprendre les émotions qui lui font défaut. Bien que considérée comme un être maléfique et rejetée par les habitants de la colonie, elle entreprend un voyage pour terrasser les créatures de la réincarnation sur ordre du roi de la capitale.

Kuu

Une créature blanche et corrosive qui entre en résonance avec Emma et l'accompagne dans sa quête pour vaincre la Bête de la Réincarnation. Si elle combat avec de puissantes techniques florales, elle apprécie les caresses d'Emma en temps de paix. Pourquoi cette créature corrosive, qui devrait être un ennemi, suit Emma reste un mystère.

Violette (doublée par Miyuki Sato)

Une jeune fille-esprit visible uniquement par Emma. Pour Emma, ​​qui vit seule à la périphérie de la colonie, Violette est la seule personne en qui elle puisse se confier. Très émotive, elle agit parfois comme une protectrice envers Emma.

Kunai (doublée par Yu Kobayashi)

Une épéiste hors pair qui voyage seule vers la capitale, capable de fendre en deux même des golems au corps d'acier incroyablement résistant. Comme Emma, ​​c'est un être corrompu doté d'un corps corrosif, et, pour une raison inconnue, elle communique fréquemment avec Emma, ​​semblant se soucier d'elle.

Kagura (doublée par Sumire Morohoshi)

Jeune fille introvertie vivant dans la colonie. Orpheline depuis la mort de ses parents, elle est isolée et subit le joug des golems. Suite à un incident, elle se joint à Emma dans son périple et la soutient.

Brad (doublé par Akio Otsuka)

Pilote et mécanicien du vaisseau de purification, il conduit Emma à la capitale sur ordre du roi. Fin connaisseur du monde extérieur, il la guide et lui prodigue de précieux conseils. Derrière son masque se cache une détermination tranquille.

Game Freak a présenté les personnages principaux de son nouveau jeu à venir Beast of Reincarnation. On a un premier aperçu complet du personnage de Kunai, que personnellement j'aimais déjà à l'annonce du jeu, ainsi que du reste du casting.Beast of Reincarnation sortira le 3 aout prochain sur PS5/XS/Steam et édité par Fictions.