IGNUS 10/10

Mina the Hollower s'insinuera dans votre esprit et y installera sa petite maison douillette. Impossible de décrocher : des indices sur des énigmes non résolues me viennent à l'esprit avant de dormir ; un coin inaccessible, où je ne m'aventure jamais, m'attire irrésistiblement chaque fois que je passe devant en allant faire mes courses à Ossex ; les calculs me disent qu'il me suffirait d'un seul bon endroit pour farmer et maximiser ma puissance d'attaque, et ensuite je pourrais enfin vaincre ce boss secret qui m'a mis KO. Mina atteint les mêmes sommets, tant en termes d'action que de style, que ses inspirations prestigieuses – Zelda, Castlevania et les RPG de FromSoftware – et ce, avec des ressources bien moindres. Même si vous n'avez joué qu'à Breath of the Wild et Elden Ring, ne vous laissez pas tromper par son look rétro : Mina the Hollower comblera vos attentes, avec un monde ouvert regorgeant de mystères à percer et un système de combat dynamique et ingénieux dont je ne me lasse pas. C'est un jeu immense dans un format compact, un véritable chef-d'œuvre d'aventure.

JVFrance 95%

NoisyPixel 9,5/10

Mina the Hollower est un jeu d'action-aventure magistralement conçu qui surpasse avec brio les attentes immenses suscitées par la suite tant attendue de Shovel Knight, développée par Yacht Club Games. Alliant des donjons exigeants, des combats jouissifs, une exploration gratifiante et des énigmes environnementales ingénieuses, le jeu incite constamment les joueurs à s'immerger dans son univers riche et complexe. Si son scénario est étonnamment discret et que quelques problèmes de netteté visuelle viennent parfois perturber le rythme, chaque système de jeu se révèle pertinent, soigné et profondément satisfaisant. Mina the Hollower s'impose comme l'un des meilleurs jeux rétro de ces dernières années et une réalisation majeure pour le studio.

Gamespot 9/10

Je suis admiratif de la création de Yacht Club Games. Mina the Hollower est un jeu si ambitieux, dense et tentaculaire qu'il est difficile de croire qu'il tienne dans un format aussi modeste. Il transcende le simple hommage ou le clin d'œil au passé pour devenir une œuvre nouvelle, originale, inventive et passionnante. Shovel Knight a été un premier succès amplement mérité pour Yacht Club. Mina the Hollower est peut-être son chef-d'œuvre.

GamesRadar 4,5/5

Mina the Hollower est l'un des meilleurs jeux indépendants auxquels j'ai joué depuis très longtemps. Il emprunte des idées familières à Zelda, Dark Souls et à une multitude d'autres titres pour créer son propre univers, offrant une liberté de choix et une variété infinies dans la manière d'explorer son monde. C'est un hommage original aux jeux classiques qui surpasse souvent la qualité des titres qui l'ont inspiré.

GameInformer 8,75/10

Mina the Hollower est l'un des meilleurs jeux indépendants auxquels j'ai joué depuis très longtemps. Il emprunte des idées familières à Zelda, Dark Souls et à une multitude d'autres titres pour créer son propre univers, offrant une liberté de choix et une variété infinies dans la manière d'explorer son monde. C'est un hommage original aux jeux classiques qui surpasse souvent la qualité des titres qui l'ont inspiré.

Millenium 85%

Gamekult 8/10

Traduction :Avec ce nouvel univers, Yacht Club Games confirme de nouveau son amour pour les styles de jeux rétro et le pixel art. Si Shovel Knight était son Mario-like, alors Mina The Hollower est bien son Zelda-like. On y retrouve en effet tout le charme qui avait fait le succès de ces titres, mais avec un confort sans commune mesure grâce aux possibilités techniques modernes. Mina The Hollower est un jeu qui pourrait convenir à tous les types de joueurs, que vous soyez un vieux routard qui ne jure que par l’époque 8 bits, ou un jeune joueur n’ayant jamais touché à une Game Boy Color de sa vie, mais curieux de découvrir le charme de cette époque révolue. À la manière des autres jeux du studio, Mina The Hollower possède le potentiel pour se frayer une place parmi les œuvres cultes du jeu indépendant grâce à son univers, son gameplay et sa musique, même s’il faut admettre qu’il s’agit toujours d’un titre destiné à un public très ciblé.Traduction :Traduction :Traduction :Traduction :Loin d'être parfait, Mina the Hollower reste un titre particulièrement satisfaisant, mêlant habilement Zelda 2D, souls-like et mécaniques originales, le tout dans une esthétique GameBoy Color qui va faire fondre le coeur des nostalgiques. On pourra lui reprocher quelques soucis de collision et des choix de game design étranges, mais rien de suffisant pour entacher une expérience solide de A à Z.Curieuse expérience que celle de Mina The Hollower : malgré l'évidente maîtrise globale de l'équipe de développement dans des aspects aussi majeurs que le level design, les systèmes ou la direction artistique, Yacht Club Game se perd parfois sur quelques décisions de design à la limite du sadisme, qui entâchent à terme le rythme global de l'expérience. Ce zèle dans la malice ne saurait malgré tout être sanctionné outre mesure, tant la tentative transpire à la fois la passion et la maestria d'une équipe généreuse dans le partage de son savoir-faire. Mina, au même titre que Shovel Knight auparavant, a certainement de quoi faire bouger les lignes du genre qu'il souhaite émuler ou, à défaut, offrir une remarquable vingtaine d'heures d'amusements, de pestages intempestifs et d'émerveillements épars.