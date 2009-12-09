Tsunekazu Ishihara, directeur général de The Pokémon Company « C’est vrai. En fait, nous avons fini le développement en octobre de l’année précédant la sortie des jeux et nous voulions les commercialiser rapidement. Mais malheureusement, nous avons raté la saison des ventes de fin d’année et nous avons sorti le jeu fin février de l’année suivante, ce qui est la pire période en matière de vente de jeux ! (rires) »



« Nous concevions donc un jeu développé pour cette nouvelle console. Mais nous avons pris beaucoup de retard… En tant que producteur, lorsque j’ai vu le contenu des versions Rouge et Verte, j’ai eu le sentiment que parmi tous les titres auxquels j’avais joué ou sur lesquels j’avais pu travailler, celui-ci était d’un calibre bien supérieur. J’étais persuadé qu’en termes de plaisir de jeu, ce projet surpassait les autres productions du moment. Mais la date de sortie étant ce qu’elle a été, j’ai d’abord été très inquiet pour l’avenir du jeu. »

Ken Sugimori, designer : « L'idée de Pokémon a germé lorsque nous avons constaté à quel point le câble de liaison pour Game Boy était fascinant. Nous nous sommes dit : « Ce serait génial de créer un jeu où les joueurs pourraient s'affronter ou échanger des objets via ce câble. » Au départ, nous avons envisagé un jeu où l'on ferait s'affronter des kaijuu.



« D'accord, ai-je répondu, je vais essayer de dessiner quelques kaijuu… » Mais je me suis rendu compte que je n'avais jamais dessiné de monstres de ce genre auparavant. Honnêtement, j’étais un peu perdu, mais j’ai réussi à créer une vingtaine ou une trentaine de designs différents : certains étaient mignons, d’autres cool, d’autres encore rampaient, et pour certains, on ne savait pas vraiment ce qu’ils étaient. Rhydon (Saidon) et Nidoking sont deux des designs qui ont survécu à ces premiers croquis. »



« Je n’étais pas le seul à créer des Pokémon : il y avait cinq ou six autres concepteurs qui travaillaient aussi dessus. Comme vous pouvez l’imaginer, chaque concepteur avait un style ou un type de Pokémon qui était sa « spécialité » : l’un d’entre eux excellait dans la création de Pokémon mignons, un autre se consacrait aux Pokémon bizarres, et ainsi de suite. Donc non, nous n’avons pas cherché intentionnellement à créer une certaine diversité, mais simplement en mélangeant tous nos styles, nous avons réussi à atteindre un équilibre naturel. Je ne pense pas que cela aurait été possible si j’avais essayé de tous les concevoir moi-même. Nous en avons conçu plus de 300 au total, mais nous n’en avons finalement utilisé que 151. »

Atsuko Nishida, conceptrice de la série Pokémon et des personnages : « À l'époque, j'étais chargée de la conception des personnages pour un jeu sur Mega Drive. (Après avoir rejoint l'équipe Pokémon), on m'a simplement demandé de créer « un Pokémon de type Électrik » et « un monstre pouvant évoluer deux fois ». Il n'y avait aucune indication concernant les animaux (sur lesquels s'inspirer). Je ne l'ai pas dessiné sur papier et j'ai directement créé le pixel art, donc il n'y a plus aucune trace de cela aujourd'hui, mais le premier prototype que j'ai conçu pour Pikachu était une créature ressemblant à un daifuku, en forme de long daifuku avec des oreilles qui dépassaient. Je laisse le reste à votre imagination… mais cela n'avait rien à voir avec le Pikachu que vous connaissez aujourd'hui. »



« Je l’ai baptisé sans trop y réfléchir, mais comme c’était un Pokémon de type Électrik, j’ai ajouté un « Pika » [Note de la rédaction : issu de l’onomatopée japonaise « Pika-Pika », qui signifie scintiller, étinceler ou briller]. Je n’avais pas de souris en tête pour la partie « -chu » [un cri de souris japonais ressemblant à un « couic »], et je ne me souviens plus vraiment pourquoi… mais bon, le nom « Pikachu » est venu en premier, et c’est à partir de là qu’on en a fait une souris. »