Betatesteur 8,5/10

Gameblog 8/10

Millenium 80%

JV 14/20

GameWave 7/10

GAC 6,5/10

Tomodachi Life: Living the Dream n’est pas un jeu universel, il est très niche. Il faut plutôt le voir comme une expérience très particulière qui s’adresse à ceux qui apprécient les systèmes émergents, les situations imprévisibles et les expériences qui s’intègrent doucement dans le quotidien sans jamais chercher à forcer un rythme précis. C’est une oeuvre étrange, une petite bête attachante et souvent hilarante, qui fonctionne mieux lorsqu’on la consomme par petites sessions régulières plutôt que dans une approche traditionnelle du jeu vidéo où on veut y jouer pendant de longues heures.Tomodachi Life Une vie de rêve sera bien l’une des sorties incontournables de ce printemps. En faisant revenir cette licence unique sur Nintendo Switch, Big N nous rappelle combien les Mii ont un pouvoir comique puissant et inégalé. Plus encore, Nintendo nous offre une véritable parenthèse de légèreté qui, comme Animal Crossing New Horizons en son temps, permet d'échapper à une réalité particulièrement anxiogène. Même si la proposition ne pourra pas plaire à tout le monde tant elle se démarque dans son identité, elle sera au contraire le théâtre privilégié de toutes celles et ceux qui ont envie de s’octroyer de petites sessions de jeu sans prise de tête et pleine de surprises.Taillé pour un public de 7 à 77 ans, Tomodachi Life : Une Vie de Rêve est un titre décalé, au concept original et au capital sympathie indéniable. Plus complet et prenant que son prédécesseur sur 3DS, cette simulation de vie singulière allie situations absurdes et haut degré de personnalisation. Et même si la lassitude pointe rapidement le bout de son nez, on finit toujours par revenir voir comment se portent nos Mii.Tomodachi Life n’attend rien de plus de nous que nous le picorions comme une petite boîte de nuggets. C’est le side que vous commandez dans un fast-food quand il vous reste un petit creux après le burger. Malheureusement, vous réalisez bien trop tard que l’employé a oublié de mettre cedit burger dans la commande (vous savez très bien de quoi je parle). Vous allez donc devoir vous contenter de cette petite entrée.Les ajouts apportés à l’épisode 3DS sont bienvenus, la personnalisation est fabuleuse, l’éditeur de Mii constitue un classique en tant que tel. Mais Tomodachi Life : Une Vie de rêve n’est pas un chef-d'œuvre de la simulation de vie. Toutefois, c’est probablement la plus drôle du genre. Si vous cherchez un titre pour vous investir des centaines d'heures, vous risquez de trouver l'île bien déserte. Mais si vous avez besoin de voir de temps en temps votre patron en costume d'œuf pour oublier vos mails en retard, alors l'expérience vaut le détour.Tomodachi Life : Une vie de rêve est une suite généreuse qui ravira les fans de la première heure et tous ceux qui aiment créer, personnaliser et observer. Nintendo a livré une formule enrichie, avec plus de liberté et de contenu que jamais.Mais le titre reste une expérience de niche qui demande d'en accepter la logique propre. On attend beaucoup, on subit souvent le rythme imposé, et la lassitude finit par pointer pour qui espère un engagement plus actif. Pour le public casual en quête d'une simulation légère à ouvrir par petites touches, l'île a tout pour séduire sur la durée. Pour les autres, le charme risque de s'émousser plus vite que prévu.En conclusion, Tomodachi Life: Living the Dream demeure une expérience aussi unique qu’imprévisible, qui brille davantage par les histoires qu’elle génère que par sa profondeur de jeu. Plus riche et mieux structurée que ses prédécesseurs, cette nouvelle itération réussit à moderniser la formule sans la dénaturer, même si elle reste limitée sur le long terme. Il s’adresse avant tout aux joueurs qui cherchent une expérience légère, créative et imprévisible, plutôt qu’un jeu structuré et exigeant. C’est un titre parfait pour de courtes sessions et pour ceux qui aiment créer, observer et rire des situations absurdes, mais qui pourrait laisser les joueurs en quête d’un défi plus soutenu sur leur faim.