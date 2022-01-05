description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
Puisque des cartes Stellar Blade ne vous intéressent pas, parlons drama .
Dans une courte vidéo, Blizzard a présenté les "changements" du visage du personnage d'Anran, nouvelle héroïne présente avec le lancement en février dernier de Overwatch, la refonte de Overwatch 2 supprimant le chiffre dans le titre. Je l'avais relayé ici, ce personnage avait été vivement critiqué pour avoir un visage trop "standard", certain allant jusqu'à la comparer à Juno une autre héroïne du jeu. Fareeha Andersen, la doubleuse EN du personnage, avait alors ajouté qu'Anran avait une apparence trop "sexy" allant jusqu'à employer le terme de "ozempic chic", un médicament pris par les mannequins pour garder une apparence jeune.
La différence est vraiment sensible. Malgré ces légers changements, les réseaux sociaux sont ce qu'ils sont et certains ne sont toujours pas satisfait, réclamant une apparence encore moins féminine. Au moins Andersen semble elle être satisfaite de ça, malgré ce qu'elle disait en février dernier.
Demain aura lieu la présentation d'une nouvelle héroïne pour la prochaine saison révélée cette semaine par Blizzard. Une femme militaire qu'on a possiblement déjà vu quelque part avant... Réponse dans quelques heures.
Les joueurs d'Overwatch ça veut des perso comme Zarya,Mei, Vital, Venture, et Moira.
Si les gens veulent jouer des perso sexys dans le même genre il y a Marvel Rivals... oh, wait.
Après le bullshit idéologique inventé autour faut juste le laisser mourir tout seul dans son coin.
https://www.youtube.com/shorts/QvyCDdGNf60