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Overwatch
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name : Overwatch
platform : PC
editor : Blizzard Entertainment
developer : Blizzard Entertainment
genre : FPS
other versions : Xbox One - PlayStation 4
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 04/07/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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Blizzard montre le nouveau visage d'Anran
Actualité
Puisque des cartes Stellar Blade ne vous intéressent pas, parlons drama .

Dans une courte vidéo, Blizzard a présenté les "changements" du visage du personnage d'Anran, nouvelle héroïne présente avec le lancement en février dernier de Overwatch, la refonte de Overwatch 2 supprimant le chiffre dans le titre. Je l'avais relayé ici, ce personnage avait été vivement critiqué pour avoir un visage trop "standard", certain allant jusqu'à la comparer à Juno une autre héroïne du jeu. Fareeha Andersen, la doubleuse EN du personnage, avait alors ajouté qu'Anran avait une apparence trop "sexy" allant jusqu'à employer le terme de "ozempic chic", un médicament pris par les mannequins pour garder une apparence jeune.



La différence est vraiment sensible. Malgré ces légers changements, les réseaux sociaux sont ce qu'ils sont et certains ne sont toujours pas satisfait, réclamant une apparence encore moins féminine. Au moins Andersen semble elle être satisfaite de ça, malgré ce qu'elle disait en février dernier.



Demain aura lieu la présentation d'une nouvelle héroïne pour la prochaine saison révélée cette semaine par Blizzard. Une femme militaire qu'on a possiblement déjà vu quelque part avant... Réponse dans quelques heures.

    tags : microsoft blizzard overwatch overwatch 2
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    posted the 04/07/2026 at 05:11 PM by masharu
    comments (8)
    micheljackson posted the 04/07/2026 at 05:16 PM
    Tant qu'elle n'aura pas un gros paquet, les fans de Blizzard ne seront pas contents.
    abookhouseboy posted the 04/07/2026 at 05:29 PM
    Les activistes qui ne ressemblent à rien et qui veulent que, comme eux, les personnages ne ressemblent à rien.
    grospich posted the 04/07/2026 at 05:33 PM
    "certains ne sont toujours pas satisfait, réclamant une apparence encore moins féminine."

    Les joueurs d'Overwatch ça veut des perso comme Zarya,Mei, Vital, Venture, et Moira.

    Si les gens veulent jouer des perso sexys dans le même genre il y a Marvel Rivals... oh, wait.
    sonilka posted the 04/07/2026 at 05:54 PM
    T'imagines, tu es développeur et tu engages une doubleuse lambda comme il en existe des milliers pour bosser sur ton jeu. Tu la payes et derrière cette personne vient donner un avis, qu'on qualifiera de peu éclairé (pour rester poli), sur le dit personnage et déclenche un badbuzz contre lequel tu ne peux rien. Ca doit etre un enfer de bosser sereinement dans ce milieu avec tous les activistes et autres forceurs idéologiques qui rodent. Ceci dit, en bon petit soldat, le studio s'est empressé d'obtempérer. Et dire qu'ils s'étonnent encore de voir l'industrie du jv occidentale etre en souffrance
    burningcrimson posted the 04/07/2026 at 06:14 PM
    sonilka Exactement J'ai maté la vidéo de la meuf et putain elle respire pas l'intelligence...
    kikoo31 posted the 04/07/2026 at 06:26 PM
    c est quoi la différence ?
    stardustx posted the 04/07/2026 at 06:35 PM
    Étrangement je trouve la nouvelle version plus jolie, elle est moins joufflue et a des traits plus fins.
    adelfhitlor posted the 04/07/2026 at 07:33 PM
    Oui la critique sur la fainéantise des modèles de visages est pas si nouvelle et assez légitime.

    Après le bullshit idéologique inventé autour faut juste le laisser mourir tout seul dans son coin.

    https://www.youtube.com/shorts/QvyCDdGNf60
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