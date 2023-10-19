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Tales of Arise
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name : Tales of Arise
platform : PC
editor : Bandai Namco Games
developer : Bandai Namco
genre : RPG
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
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Manga - Verse
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name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
url : http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 04/04/2026
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
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ufotable x Production I.G : des illustrations inédites pour les 30 ans de la saga Tales of
JV


Plutôt qu'un anime, l'anniversaire des 30 ans de la saga Tales of sera célébré avec 188 illustrations de l'univers créées par les animateurs Akira Matsushima et Tokuyuki Matsutake, issues d'une association entre ufotable et Production I.G, la première fournée sortira entre le 16 et le 17 mai prochain et se concentrera sur Tales of Phantasia et Tales of Xillia.
https://www.nautiljon.com/breves/le-nouveau-projet-d-ufotable-pour-les-30-ans-de-la-saga-tales-of-se-devoile,21176.html
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    burningcrimson
    posted the 04/04/2026 at 03:29 PM by yanssou
    comments (15)
    keiku posted the 04/04/2026 at 03:57 PM
    et plus de bon jeu pour la licence depuis 15 ans
    tonius posted the 04/04/2026 at 03:59 PM
    Des illustrations...non mais sérieux...il en ont vraiment rien a battre, je sens que Namco se fiche de plus en plus des Tales, 5 ans depuis le dernier, ca commence a faire.
    grospich posted the 04/04/2026 at 05:11 PM
    Ce teasing pour juste 188 illustrations. :/
    sandman posted the 04/04/2026 at 05:16 PM
    keiku arise était pas mal je trouve... En tout cas je l'ai fini et je l'ai trouvé bon, pas un JRPG de fou mais la qualité était là.
    rbz posted the 04/04/2026 at 07:44 PM
    licence morte et enterré.
    la gestion de namco est affreuse au possible
    hyoga57 posted the 04/04/2026 at 09:12 PM
    keiku Faux encore une fois.
    burningcrimson posted the 04/04/2026 at 11:43 PM
    Ufotable et Production IG
    keiku posted the 04/05/2026 at 05:41 AM
    hyoga57 c'est vrai, mais tu ne veux pas l'accepter , nuance
    keiku posted the 04/05/2026 at 05:44 AM
    sandman Arise est un des pire épisode de la licence, en de faire moins beau que les précédent, l'histoire, le combat et même l'exploration son mauvaise, mais bon, si tu l'a apprécié tant mieux, mais bon pour moi c'est un peu comme ff16, c'est l'épisode qui a surtout détaché la dernière base de fan qu'il pouvait avoir
    burningcrimson posted the 04/05/2026 at 06:03 AM
    keiku Je suis d accord pour Arise. L âme de la série a disparu avec cet opus.
    hyoga57 posted the 04/05/2026 at 09:03 AM
    keiku Non c’est faux, c’est juste que tu n’y connais rien à la licence, voilà la vérité.
    keiku posted the 04/05/2026 at 09:05 AM
    hyoga57 Depuis xilia c'est devenu de la merde leur licence, et le japon est d'accord avec moi
    hyoga57 posted the 04/05/2026 at 06:52 PM
    keiku Le Japon est tellement d’accord qu’a partir de Xillia, les chiffres sont augmenté par rapport à l’horrible Graces.

    Et le pire Tales of reste objectivement Arise, suivi par Graces pour les opus canoniques sur console de salon.
    keiku posted the 04/05/2026 at 09:35 PM
    hyoga57 ca n'a fait que diminuer après xilia et grace , épisode après épisode
    hyoga57 posted the 04/05/2026 at 09:38 PM
    keiku Pas vraiment, vu que Zestiria et Berseria sont mieux que Graces et Xillia. Et pourtant j’adore Xillia.

    Le seul truc ou on pourrait être d’accord, c’est concernant Arise qui est éclaté au sol.
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