Plutôt qu'un anime, l'anniversaire des 30 ans de la saga Tales of sera célébré avec 188 illustrations de l'univers créées par les animateurs Akira Matsushima et Tokuyuki Matsutake, issues d'une association entre ufotable et Production I.G, la première fournée sortira entre le 16 et le 17 mai prochain et se concentrera sur Tales of Phantasia et Tales of Xillia.