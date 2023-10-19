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JoJo's Bizarre Adventure a fait son grand retour ce 19 mars avec le premier épisode de Steel Ball Run, à cette occasion, profitez de l'ost "Dance with STEEL BALL RUN" du compositeur Yugo Kanno.
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posted the 03/20/2026 at 04:32 PM by yanssou
Apres je la trouve néanmoins en dessous de ce qu'on a eu avant. Mais peut être qu'a force de l'écouter ou de l'écouter avec les images de l'opening je vais l'aimer de plus en plus. J'aimais pas trop celle de de Stone Océan au début puis maintenant je l'adore