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Manga - Verse
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creator : yanssou
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last update : 03/20/2026
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[Ost] JoJo's Bizarre Adventure : Dance with Steel Ball Run
Divers


JoJo's Bizarre Adventure a fait son grand retour ce 19 mars avec le premier épisode de Steel Ball Run, à cette occasion, profitez de l'ost "Dance with STEEL BALL RUN" du compositeur Yugo Kanno.
https://www.youtube.com/watch?v=AFZFhMyiSZ8
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    burningcrimson
    posted the 03/20/2026 at 04:32 PM by yanssou
    comments (4)
    perse9 posted the 03/20/2026 at 04:35 PM
    sérieux ça vaut quoi ? Je trouve que les dessins de l'animé sont pas top mais sinon est-ce que ça vaut quand même le coup par rapport au scenario, aux combats? Il a le statut de legende ce manga donc je me pause la question
    burningcrimson posted the 03/20/2026 at 04:42 PM
    Merci, je savais pas que ça avait déjà commencé
    rogeraf posted the 03/20/2026 at 04:48 PM
    Sympa aussi le dessin Ce coté Gran Canyon
    shirou posted the 03/20/2026 at 05:06 PM
    L'Ost crie tellement JoJo ça fait plaisir

    Apres je la trouve néanmoins en dessous de ce qu'on a eu avant. Mais peut être qu'a force de l'écouter ou de l'écouter avec les images de l'opening je vais l'aimer de plus en plus. J'aimais pas trop celle de de Stone Océan au début puis maintenant je l'adore
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